Vandaag is het festivalseizoen 2018 in de Groene Ster weer begonnen met de eerste opbouwactiviteiten voor het eerste evenement Promised Land. Het eerste uit een reeks van vier meerdaagse festivals die verspreid zijn over een periode van drie aaneensluitende maanden. Ruim 90 dagen (met tussendoor slechts 15 verspreide dagen dat er formeel geen festivalactiviteiten plaatsvinden) zal de Groene Ster in het teken staan van commerciële muziekevenementen. Nergens in Nederland treft u een dergelijke festivalconcentratie aan op één en dezelfde plek voor zo’n lange tijd.

De alternatieven die de gemeente biedt om de ‘bezetting’ van de openbare ruimte als evenemententerrein te compenseren voor recreanten en omwonenden, blijken bij nader onderzoek slechts schijnalternatieven te zijn, puur gericht op beeldvorming naar de media of toekomstige (juridische) procedures.

Ook met het vergunningentraject gaat het (helaas) weer als ‘vanouds’: namelijk door publicaties van vaak ondeugdelijke en onvolledige aanvragen, concepten en besluiten op een dermate laat tijdstip, vaak vlak voor de start van de opbouw van de festivals, dat daardoor een fatsoenlijke vorm van inspraak al bij voorbaat de kop is ingedrukt. Leeuwarden houdt niet van fair play.

Er bestaat voor een dergelijke gang van zaken echter geen enkel excuus meer. Voorheen werd nog wel eens opgevoerd dat de uiterst late publicaties van vergunningen lagen aan de vereiste zorgvuldigheid, of aan te late indiening van aanvragen door festivalorganisaties, óf onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden… óf dat er gewacht werd op uitspraken van een rechter… of combinaties van dit soort excuses…

Deze vlieger gaat dit jaar niet meer op! En waarom niet? Simpel, de rechter heeft de gemeente Leeuwarden al in juli 2017 tot twee maal toe duidelijk gewaarschuwd de (omgevingsrechtelijke) vergunningen voor het seizoen 2018 nu eens wél goed op orde te hebben, anders zou een verbod op het houden van een festival het gevolg kunnen zijn. Helaas moeten we constateren dat pas 8 maanden na deze waarschuwingen, en nauwelijks meer dan 2 maanden vóór het eerste festival, pas de eerste (formele schreden) zijn gezet om vergunningen gestalte te geven. Dit is ronduit beschamend te noemen en ook niet te verdedigen. Zulk raar beleid kan alleen bedoeld zijn om inspraak, en daarmee onpartijdige en grondige belangenafweging, effectief te frustreren.

En dat niet alleen. De festivals in de Groene Ster gaan nu het vijfde seizoen in. Het kan niet zo zijn dat de evenementencoördinators, de vergunnings ambtenaren, en niet te vergeten de festivals zelf, na vier jaar nog steeds niet genoeg routine hebben opgebouwd om het hele proces van vergunningverlening te laten verlopen zoals het hoort: op tijd, mét inspraak zodat de juiste (onafhankelijke) belangenafwegingen kunnen worden gemaakt, in balans met de leefomgeving en niet telkens alles vrijwel alleen en uitsluitend ten gunste van de festivals, etc. Helaas is ook dit jaar weer geen enkele verbetering te constateren. Ondanks de indringende en herhaalde aansporing van rechters.

Het is voor GSD inmiddels maar al te duidelijk geworden dat het de gemeente maar om één ding gaat: de festivals onbekommerd te kunnen faciliteren, en dat voor 2018 op een manier die nóg meer (ook geluids-) overlast gaat geven voor omwonenden en recreanten dan voorgaande jaren. Dat kunnen we uiteraard onderbouwen, maar dat vraagt veel tijd en Leeuwarden stort pakken met stukken over iedereen uit (alleen al de omgevingsvergunning Promised Land omvatte meer dan 400 pagina’s, zij het grotendeels niet onderbouwde prietpraat t.b.v. de beeldvorming…).

Achter de schermen is GSD, in samenwerking met een aantal gespecialiseerde instanties, druk doende met de voorbereidingen om op korte termijn een aantal stappen te gaan ondernemen. Zoals u zult begrijpen concentreren we die op de vier “fronten” waarop we ons in het verleden ook sterk gemaakt hebben:

schade aan de natuur in de Groene Ster en daarbuiten

(geluids)overlast voor omwonenden (en vergeet niet: dat gaat ook om inwoners van de omliggende dorpen!)

vernieling van het terrein in de Groene Ster en

te grote beperking in toegang voor de gewone recreanten

Wel willen we u er graag op attent maken dat we een klachtenpagina op de website hebben ingericht om uw klachten/zorgen over de festivals in de Groene Ster kenbaar te maken en hoe u dat het beste kunt doen. Dit keer in een iets andere vorm dan voorgaande jaren. U kunt de klachtenpagina hier vinden.