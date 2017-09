(Tekst: Gemeente Leeuwarden)

In het kader van het project ‘Heel Leeuwarden Fietst, hebben scholieren het ‘Pieperpad’, een veilige schoolroute van Weidum naar Leeuwarden bedacht. De route van Weidum tot Leeuwarden wordt met pijlen op het wegdek aangegeven.

Vanaf de Van Harinxmabrug splitst de route in 5 routes naar verschillende scholen in de stad. Deze routes worden door middel van pijlen in verschillende kleuren aangegeven.

Pilot

Voor de gemeente Leeuwarden en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân is het ‘Pieperpad’ een pilot om te kijken of scholieren de aangegeven, meest veilige verkeersroutes kiezen. Binnen 2 weken na de start van het nieuwe schooljaar worden scholieren die via de Van Harinxmabrug de stad in fietsen gevraagd naar hun ervaringen met het Pieperpad.