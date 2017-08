Dankzij externe druk van Stichting Groene Ster Duurzaam (GSD) verloopt de lustrumeditie van het psychedelische festival een stuk beter dan voorgaande jaren. Desondanks genoeg huiswerk te verrichten door Psy-Fi. Ik sprak vrijdag halverwege de middag een tweetal medewerkers van de dienst handhaving op het parkeerterreintje bij het westelijke hondenstrand. Aardige mensen, wat mij betreft mogen ze voor volgend jaar ingeroosterd worden ook al ga ik daar in het geheel niet over. Op het moment van gesprek werden er twee auto’s weggesleept door het bekende bedrijf Theo Faber: verkeerd geparkeerd. Op een boom is een bordje aangebracht waarop staat dat parkeren aldaar niet is toegestaan voor feestneuzen van Psy-Fi. Kom je vanaf de Groningerstraatweg aanrijden dan is dat bordje vanuit een auto niet zichtbaar en derhalve niet leesbaar. Niet verbazingwekkend dat andere mensen dan hondenbezitters daar ook parkeren. Auto’s met een buitenlands kenteken krijgen naar verloop van tijd een waarschuwing achter de ruitenwissers. Op mijn vraag hoe festivalgangers te weten kunnen komen dat er een waarschuwing is uitgedeeld bleef het oorverdovend stil. Niet verrassend moeten er na het verstrijken van het ultimatum auto’s verwijderd worden. De onfortuinlijke feestneuzen zullen bij aankomst bij het WTC nog een stukje moeten wandelen naar het bedrijfsterrein van Theo Faber. Gelukkig voor de pechvogels hoeven ze niet voor de kosten op te draaien, een mooi gebaar van de gemeente Leeuwarden. Een paar opvallende bordjes voorzien van een adequate tekst op de juiste plek en er was geen (parkeer)probleem geweest. Het maakt duidelijk hoe amateuristisch een en ander nog verloopt.

Camping de Kleine Wielen doet dit jaar goede zaken, festivalgangers met een camper of caravan kunnen daar alsnog terecht. Op de Facebook-pagina van de organisatie werd een gratis pendel naar het festivalterrein toegezegd, helaas voor de gasten: die bleek niet te rijden. Bij de camping is een parkeerterreintje waar eerder deze week de bussen een rondje konden maken, medewerkers van het ingehuurde beveiligingsbedrijf begrepen de achtergrond niet en hadden de afzetlinten laten verwaaien. Gevolg: regulier geparkeerde auto’s alsmede verkeerd geparkeerde auto’s (maar wel voorzien van een waarschuwing). Gelukkig reden er geen pendelbussen, die hadden weliswaar geen rondje kunnen draaien maar wel kunnen keren. Ondanks mijn didactische vaardigheden kreeg ik dat de baas van het beveiligingsbedrijf niet aan het verstand gepeuterd. Wat een amateurs.

Mogelijkerwijs is volgend jaar het parkeerterrein bij het WTC niet voor Psy-Fi beschikbaar vanwege de komst van de reusachtige poppen van de Franse straattheatergroep Royal de Luxe. Die komen half augustus 2018 naar Leeuwarden in het kader van Culturele Hoofdstad. Weliswaar ging de voorkeur van de organisatie uit naar een parkeerterrein in een weiland ten zuiden van de spoorlijn Leeuwarden – Groningen, maar de betreffende gemeente weigerde een vergunning. Zogenaamd vanwege de privacy van de omwonenden en de veronderstelde aanwezigheid van weidevogels. Nu woont in die contreien geen enkele omwonende direct aan de weg, geen idee hoe je hun privacy kunt schenden. Evenmin geen idee hoe je in deze tijd van het jaar aldaar weidevogels kunt spotten. GSD schreef een bezorgde brief naar de gemeente Tietjerksteradeel omtrent verkeersbewegingen en de gemeenteambtenaren schoten gelijk in de afweerstress: geen parkeervergunning! De kunst is nu een parkeerterrein te vinden waar de afstand tussen het festivalterrein en de geparkeerde auto beduidend groter is dan de afstand tot de pendelbussen. Kortom, je moet zien te voorkomen dat festivalgangers hun auto voor pendelverkeer (kunnen) gaan gebruiken. Als een weiland ten zuiden van het festivalterrein niet de voorkeur heeft, waarom niet eentje ten noorden? Laat bussen een rondje Groene Ster – Tietjerk – Giekerk – Miedum – Lekkum – Leeuwarden – Groene Ster maken. Tussen Leeuwarden en Lekkum liggen weilanden waar je auto’s kunt parkeren zonder dat iemand er last van heeft. Andere belangrijke randvoorwaarde is dat de bussen ongestoord in- en uitgeladen kunnen worden. Kortom, Psy-Fi en de gemeente Leeuwarden hebben nog wat huiswerk te maken.