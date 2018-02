(Tekst: Fryslân 1)

De Culturele Hoofdstad van Europa gevangen in schilderijen door de eeuwen heen. Dat is het thema van Leeuwarden De mooiste stadsgezichten van 1600 tot nu toe, die het hele jaar te zien is in Historisch Centrum Leeuwarden. Verspreid door de stad, in parkeergarages, etalages en bijvoorbeeld in de Kanselarij en de Harmonie hangen nog eens 25 pareltjes.

Door Marita de Jong

Het was directeur Geart de Vries opgevallen dat in andere Culturele Hoofdsteden die hij bezocht, nauwelijks informatie te vinden was over de steden zelf. ,,Ik miste de couleur locale. Dat moest hier naar mijn idee anders. Vandaar dat Historisch Centrum Leeuwarden het initiatief heeft genomen de stad van 1600 tot nu te tonen. Zo kunnen bezoekers die Leeuwarden niet kennen, iets zien van het rijke verleden van de stad. En voor Leeuwarders zal het een feest van herkenning zijn.’’

