Leeuwarden, kluswoning met tuin op het noorden

Laten we even doen of Leeuwarden een huis is. Wat zou de makelaar zeggen? Een liefhebberswoning? Een kluswoning? Best wel sfeervol? Met zulke eufemistische termen bedoelt-ie: ga d’r maar aan staan. En volgend jaar is het al 2018. Achterstallig onderhoud poets je niet zo maar weg.

Door André Keikes

Over ruim een half jaar kijken alle Europeanen naar Leeuwarden. En komen velen zelfs deze kant op. Tenminste dat hopen we. De armste hoofdstad van een van de armste provincies van Nederland is dan ‘culturele hoofdstad van Europa’. Daar waar het gemiddelde inkomen, de huizenprijzen en het aantal betere banen lager zijn dan elders in ons land. Wat zijn de drijfveren geweest van het dertienkoppig comité onder voorzitterschap van Manfred Gaulhofer om juist hier de titel te bezorgen?

