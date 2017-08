(tekst: Gemeentebelangen Leeuwarden)

Leeuwarden bruist ….op de pof.

(geplaatst als Te Gast in de Leeuwarde Courant van 4 januari 2016)

Leeuwarden zit in een flow van activiteiten, festivals en evenementen en investeert daar ook extra in. Dat is mooi, maar het staat wel in contrast met de bezuinigingen in de zorg (wat grote groepen kwetsbaren raakt) en het feit dat de gemeente al veel geld uitgeeft op de pof (door te lenen dus). Het is blijkbaar electoraal aantrekkelijk om nu het zoet te nemen en het zuur door te schuiven naar de toekomst.

Het Leeuwarder college heeft nu een discussienota evenementenbeleid uitgebracht, waarin wordt voorgesteld evenementen uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Jaarlijks moet er dan rond € 0.5 mln. meer worden uitgegeven. Nergens staat waar dat geld vandaan moet komen. Dat moet maar geregeld worden bij de “Mid Term Review”, een soort van tussenevaluatie . De gedachte is blijkbaar dat er straks extra geld te besteden is.

Nu is dat afwachten, maar dan nog is het de vraag of dat geld niet elders nodig is.

-Rond 10 miljoen euro aan uitgaven van het huidige PvdA/CDA/GroenLinks college wordt uitgevoerd op de pof. Je zou extra gelden ook kunnen gebruiken om minder te lenen.

-Veel uiterst belangrijke uitgaven zijn maar begroot t/m 2017. In 2018 vervallen veel budgetten voor (onderdelen van) veiligheidsbeleid (!), economisch beleid, toerisme en marketing (!), mienskipfonds, gedeelte armoedebeleid, duurzaamheid en onderhoud. Je zou extra gelden ook kunnen gebruiken om deze budgetten ook na 2017veilig te stellen.

-Er zijn op diverse terreinen verwachtingen gewekt bij organisaties: hun probleem zou aangepakt gaan worden als er extra geld gevonden was (zoals nog onlangs bij behandeling van de nota sportaccommodaties). Je zou ook naar eerder gedane beloften kunnen kijken.

-De gevolgen van de grote bezuinigingen op de zorg worden nu duidelijk. Het is wellicht verstandig extra gelden te benutten om de gevolgen te verlichten.

-Leeuwarden bezit veel grond, bijvoorbeeld in de Zuidlanden, waarvan het de vraag is of het mogelijk c.q. verantwoord is om alle geplande woningen te bouwen. Wellicht is het verstandig om extra gelden te gebruiken om op de grond afboekingen te doen.

De grootste zorg is echter of er op korte, maar zeker op langere, termijn wel extra gelden zijn om wat mee te doen. PvdA economen Vermeend & van de Ploeg verwachten dat het volgend kabinet 15 miljard extra moet bezuinigen. Leeuwarden zal daarvan ook een gedeelte voor zijn kiezen krijgen. Leeuwarden laten bruisen? Ja, daar is niemand op tegen. Maar wie betaalt straks de rekening?