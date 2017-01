(Van een correspondent)

De begraafplaatsen blijven voor het Leeuwarder college een nagel aan de doodkist. Eerder verscheen het geruchtmakende rapport van Berenschot naar aanleiding van meldingen van klokkenluiders. De gang van zaken op de Huizumer begraafplaats bij ruimingen was volgens Berenschot uiterst aanvechtbaar geweest. De kwestie leidde alleen tot een beperkte organisatorische douw voor een ambtenaar. Achtereenvolgende verantwoordelijke wethouders bleven gewoon zitten.

Burgemeester en wethouders schrijven nu ineens een brief (17 januari) aan de raad, waarin nog steeds het nodige wordt geconstateerd. Wat betreft juridische aspecten lezen we hoe een aanvullende controle is uitgevoerd naar het wel of niet in leven zijn van rechthebbenden. “Uit de lijst van 668 verwijderde grafmonumenten blijkt dat er in 300 gevallen met zekerheid valt vast te stellen dat er rechtmatig is gehandeld.“ Een heldere uiteenzetting op dit punt ontbreekt verder in debrief. Erg mager, gelet op de voorgeschiedenis.

Huizumer begraafplaats desolaat

Openhartiger is de brief waar het gaat om het “aangezicht Huizumer begraafplaats”. Burgemeester en wethouders schrijven: “Door de grootschaligheid van de ruimingsactie geeft de Huizumer begraafplaats een desolate indruk.“ Er blijkt niet direct iets aan te doen: “Het opknappen zal zeker als onderdeel meegenomen worden in de inventarisatie van alle gemeentelijke begraafplaatsen, die in de eerste helft van 2017 afgerond zal worden.” Echt opschieten is er niet bij.

Verrassend is het nieuws over drainage-problematiek op de begraafplaatsen in de dorpskernen van Grou, Jirnsum, Reduzum, Warten en Wergea. Oud onderzoek – de brief informeert ons niet over de datering van deze kennis – van de vroegere gemeente Boarnsterhim bracht dat al aan het licht. De grondwaterstand is er te hoog. Dat is in drie gevallen een structureel probleem, in twee gevallen meer incidenteel. De gemeente denkt met een bedrag van € 300.000, tussen voorjaar en zomer 2017 iets aan deze misstanden te gaan doen.