Roze wolk?

Als reactie op de reactie van de heer Addy Stoker op mijn reactie op zijn artikel “Te Gast” in de Leeuwarder Courant van 15 mei jl. (bent u er nog?) het volgende; ik ben in ieder geval blij dat Stichting Leergeld voor positivisme staat. Want dat klopt! Voor negativisme kunnen wij in ieder geval terecht bij de heer Stoker en waarschijnlijk heb ik bij hem een gevoelige snaar geraakt. Leergeld is namelijk niet de oplossing voor de armoede in Nederland. Dat laten wij over aan de politiek (dus zet hem op!). Wij proberen er alleen voor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. Wij bestrijden geen armoede, wij verzachten de pijn van armoede voor ouders en hun kinderen.

Mijn advies aan de heer Stoker om zijn huiswerk te doen heeft hij helaas niet opgevolgd. Jammer. Leergeld Leeuwarden vergoedt namelijk geen fietsen, die taak hebben de Sociale Wijkteams op zich genomen. En zwemles doen wij inderdaad vanaf 6 jaar, aangezien onze ervaring leert dat kinderen dan mentaal en fysiek sterk genoeg zijn om binnen een acceptabel tijdsbestek hun zwemdiploma te halen. En doordat een kind sneller zijn of haar diploma haalt, kunnen wij meer kinderen zwemlessen laten volgen. Zo simpel is het. Vergeet bovendien niet dat de gemeente Leeuwarden – waar de heer Stoker jarenlang gemeenteraadslid is geweest – voorheen een ondergrens van 9 jaar hanteerde! Waar was de heer Stoker toen?

Zoals de heer Stoker zelf schreef in zijn artikel hebben gezinnen in armoede vaak te maken met een roodstand en onze ervaring leert ook dat er vaak geen geld is om überhaupt iets voor te schieten. En wij betalen niet achteraf, aangezien wij nooit geld overmaken naar de gezinnen! Hoe kunnen wij ons verdedigen tegen veronderstellingen? En last but not least, willekeur? Dat raakt echt kant noch wal, Leergeld hanteert slechts twee criteria voor iedereen! Namelijk 1: Is er sprake van armoede? En dat wil zeggen een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (en voor alleenstaande ouders gaan wij zelfs nog verder!) en 2: dreigt het kind in een sociaal isolement te geraken? Als je deze twee vragen met ja kunt beantwoorden dan springen wij in de bres en zorgen wij (samen met andere partijen) ervoor dat een kind mee kan doen. Zo hebben wij verleden jaar in Friesland bijna 5000 kinderen kunnen helpen. Alsof dat een roze wolk is…

Bovenstaande zijn feiten en daarmee anders dan de stemmingmakerij van Stoker. En ik daag de heer Stoker en zijn partij uit om met concrete oplossingen te komen voor de armoedeproblematiek. Want daar kan niemand tegen zijn. En de dag dat wij overbodig zijn, kan niet vroeg genoeg komen. Tot die tijd leggen wij de focus op alle kinderen mee laten doen!

Wat mij betreft sluiten wij hiermee de discussie, maar ik sta altijd open om de heer Stoker te helpen met zijn huiswerk.

Danny van Zomeren

Voorzitter Leergeld Leeuwarden e.o.