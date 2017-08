Lân fan Taal… It liket langer in bespotlike fertoaning te wurden, hjir by ús om ‘e hoeke. De Lân fan Talers meie net oer Fryske poëzij en kinne gjin Frysk skriuwe.

Dat lêste bewize se no ek wer. Om jin dea te skamjen! It Nederlânske WIJ wurdt yn it Frysk WY en net WE! WE is strjittetaal, en net geef (genôch). WY heart de foarkar te krijen…

OBE soe him yn syn grêf omdraaie…

