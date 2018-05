Het is 17 juni 2002. In de Avero-Passage in Leeuwarden vindt een discussie plaats onder leiding van Gryt van Duinen. Onderwerp: het legaat van Abe Bonnema. Van links naar rechts zitten Jaap Eenhuistra van Bonnema architecten, ikzelf, Harm Addens van de Abe Bonnema Stichting, Wim van Krimpen, voormalig directeur van het Fries Museum en destijds van het Haags Gemeentemuseum, Peter Karstkarel, Cees van ’t Veen, destijds directeur van het Fries Museum en Bertus Mulder, destijds gedeputeerde van cultuur. Niet te zien op de foto: Ab Timmermans, directeur van Hûs en Hiem en Marga Waanders, wethouder van Leeuwarden.

Het ging er stevig aan toe die middag. De discussie was een week later te zien op televisie bij Fryslân Dok op Nederland 1. Ik herinner me nog dat Wim van Krimpen er voor pleitte om het Fries Museum gewoon op de Turfmarkt te laten, met dan wel een nieuwe ingang en een museumboekwinkel aan het Zaailand. Ikzelf pleitte ervoor om eerst een inhoudelijk plan te maken, alvorens al dan niet aan een verhuizing te denken.

Afgelopen woensdag, voorafgaande aan de workshop over Louis Le Roy, werd ik aan deze discussiemiddag herinnerd. Een van de deelnemers aan de workshop was Dave Wendt, Hij is voormalige medewerker van de stichting ARCAM, het architectuurinstituut van Amsterdam. Momenteel werkt hij aan een publicatie over de hedendaagse architectuur in Leeuwarden. Hierbij wil hij ook ingaan op de wijze waarop destijds de bouw van het Fries Museum op het Zaailand tot stand is gekomen, En zo stuitte hij op mijn blogs die ik hierover geschreven heb.

