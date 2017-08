(Tekst: Fries Museum)

Glanzend, gebloemd, handbeschilderd katoen uit India dat vanaf de 17de eeuw de wereld veroverde. Dat is sits. De tentoonstelling Sits, katoen in bloei in het Fries Museum in Leeuwarden neemt de bezoeker mee op een reis van India naar Hindeloopen, Indonesië en Japan. Met nog maar een paar weken te gaan, viert het Fries Museum het succes van de tentoonstelling. Meer dan 35.000 bezoekers beoordeelden de tentoonstelling gemiddeld met een 8.4. De tentoonstelling is nog te zien tot en met zondag 10 september.

Topstukken

Het Fries Museum beschikt over een omvangrijke collectie goed onderhouden sits. Een van de topstukken is een 18de-eeuwse kimono. De stof en het kledingstuk zijn Indiaas, het model is Japans (Nederland had in die tijd als enige een handelspost in Japan) en de drager was een rijke Hollander.

De kimono is driehonderd jaar geleden beschilderd, maar ziet er nog steeds uit als nieuw. Het laat als geen ander collectiestuk zien dat in de ogenschijnlijk simpele katoenen stof diverse culturen samenkomen. Een ander topstuk is een wandkleed uit de 17de eeuw, de oudste sits in Nederland, met leeuwen, mythische vogels en een rand met amoureuze taferelen.

Sits anno nu

In samenwerking met de Textiel Factorij, toont het Fries Museum in deze tentoonstelling hoe sits nog steeds inspireert. In het kader van dit project reisden Nederlandse vormgevers en kunstenaars onlangs naar India. Daar bliezen ze samen met Indiase ambachtslieden de gezamenlijke historie van sits nieuw leven in. Samen verkenden ze oude sitstradities en nieuwe technische mogelijkheden. Een aantal van de nieuwe kunstwerken is in deze tentoonstelling te zien. Barbara Broekman, Eline Groeneweg, Alya Hessy, Gerard Jasperse, Fransje Killaars, Jasmin Koschutnig, Ruud Lanfermeijer, Sarojini Lewis, Simone Post, Renuka Reddy, Jenne Sipman en Linda Valkeman presenteren hun resultaten in het Fries Museum. Andere resultaten worden gepresenteerd in Museum TwentseWelle en het Zuiderzeemuseum en het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade.

