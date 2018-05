Het KPN-gebouw aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden gaat per 1 juli dicht. Hiermee komt een eind aan een lange geschiedenis van het telecom- en postbedrijf in het hart van Leeuwarden.

De ruim veertig medewerkers die er nog werken, werkzaam aan breedbandfaciliteiten, worden deels overgeplaatst naar een KPN-vestiging in Amersfoort. Op 25 mei vieren ze op de binnenplaats hun afscheid met een barbecue.

Het gebouw met een oppervlakte van 18.000 vierkante meter werd in 2009 verkocht aan een groep projectontwikkelaars. Meerdere architectenbureaus hebben zich al over dit deel van de binnenstad gebogen.