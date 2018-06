(tekst: persbericht)

La Place opent nieuw restaurant in Leeuwarden

Binnenkort kan iedereen in de omgeving van Leeuwarden opnieuw genieten van natuurlijke, dagverse en huisgemaakte producten van La Place. Bart van den Nieuwenhof, Managing Director van La Place, opent samen met Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, op woensdag 20 juni om 9.30 uur de deuren van een nieuw selfservice restaurant aan het Zaailand in Leeuwarden. Ter ere van de opening verrast La Place de eerste 100 bezoekers met een mooie La Place canvas tas. La Place gaat in Leeuwarden dagelijks ontbijt, lunch en diner serveren: van smoothies, sandwiches, salades en soep tot pizza’s en heerlijke gerechten van de grill. Uiteraard kunnen gasten ook bij het restaurant terecht voor huisgemaakt gebak met een verse kop koffie of thee. Het nieuwe La Place restaurant biedt binnen ruimte aan 220 gasten en buiten is plaats voor 84 bezoekers.

Zoals gasten van La Place gewend zijn, bestaat de nieuwe La Place in Leeuwarden uit een centraal plein met open keuken en diverse marktkramen waar dagelijks de heerlijkste gerechten en dranken vers worden bereid. Professionele medewerkers maken de eigen, unieke recepten van La Place klaar onder de ogen van de klant. Zij gebruiken hiervoor verse, eerlijke en waar mogelijk biologische ingrediënten. In het brede aanbod van het La Place restaurant ligt de nadruk op veelzijdige en gezonde voeding.

Gezellige zitjes en wifi

“We kunnen niet wachten om onze gasten kennis te laten maken met onze heerlijke, huisgemaakte producten en seizoengerechten. Het nieuwe restaurant is ruim en huiselijk opgezet met zitjes, banken, stoelen en lange tafels, zodat je zowel gezellig met z’n tweeën als met een hele groep terecht kan. Ook aan de zakelijke bezoeker is gedacht. Zo is het hele restaurant voorzien van gratis WiFi en zijn er rustige plekken waar je kan werken aan je presentatie of een vergadering kan voorbereiden”, vertelt Anouk van Leeuwen, Food Manager van La Place in Leeuwarden. Het selfservice restaurant heeft 55 medewerkers in dienst.

Over La Place

Al 30 jaar is La Place een succesvolle foodserviceformule waarbij natuurlijke, dagverse en huisgemaakte producten de hoofdrol spelen. De horecaketen combineert het beste van de markt met een selfservice restaurant. Sinds de oprichting in 1987 speelt La Place in op de trend van gezonde voeding. Zo werken de professionals uitsluitend met verse, eerlijke en waar mogelijk biologische grondstoffen en worden eigen, unieke recepten voor de ogen van de gast bereid. La Place heeft naast ruim tachtig vestigingen in Nederland ook locaties in Duitsland, Indonesië, Canada, Frankrijk, Oostenrijk en de Verenigde Staten. Begin 2016 is de foodserviceformule overgenomen door Jumbo Groep Holding BV.