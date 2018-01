(Tekst: Persbericht)

Leeuwarden – Capital of Watertechnology en dit jaar culturele hoofdstad van Europa – is vanaf donderdag 1 februari de volgende stad in de serie Europese steden waar Waterlicht van de internationaal bekende kunstenaar Daan Roosegaarde te zien is. Op 1, 2 en 3 februari is het visuele droomlandschap over de kracht en poëzie van water te bewonderen op het Wilhelminaplein. Het lichtkunstproject is eerder opgevoerd in Madrid, Parijs, Amsterdam en Londen en trok daar tienduizenden bezoekers.

Waterlicht visualiseert de kracht en impact van water: een virtuele overstroming. Het laat zien hoe hoog het water kan stijgen zonder menselijke interventie. Het event is de aftrap van WaterConnecting2018. Onder het motto ‘Water houdt je bezig!’ worden inwoners en bezoekers van Fryslân uitgenodigd van alles op en rond het water te beleven, te genieten, te ontdekken en erover te leren.

Daan Roosegaarde woensdag 31 jan. bij IepenUp LIVE en zaterdag 3 febr Q&A bij Grand-café Z

Wie lichtkunstenaar Daan Roosegaarde live zou willen treffen krijgt twee keer de kans. Op woensdagavond is hij te gast bij IepenUp LIVE, vanaf 20:00 uur in Café Backstage van Neushoorn. Zaterdagmiddag om 16:30 staat er in Grand-Café Z aan het Zaailand een Q&A gepland onder leiding van Leeuwarder Courant journalist Asing Walthuis. Publiek en pers kan dan vragen stellen, Daan Roosegaarde laat een aantal van zijn projecten zien en vertelt erover. Om 17:30 start Waterlicht en geeft Daan Roosegaarde een tour over het plein. In de hal van het Grand-Café is een expositie te zien met watergedichten van de Dichters fan Fryslân én het kunstwerk Aquatheek.

Opening op donderdag 1 februari

De Friese dijkgraaf Paul van Erkelens en wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden openen samen het lichtspektakel om 17:30 uur.

Soundscape met Annemaaike Bakker van de Stormruiter

Tijdens Waterlicht kun je via http://www.waterlichtradio.com/ de soundscape van Waterlicht Leeuwarden beluisteren. Daan Roosegaarde vertelt over het kunstwerk. Maar ook de uit Leeuwarden afkomstige Annemaaike Bakker – de hoofdrolspeelster in de Stormruiter – heeft een speciale boodschap voor het publiek.

Toegang en tijden

Waterlicht is doorlopend te zien op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3 februari op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Op donderdag en zaterdag van 17:30 tot 23:00, en op vrijdag van 18:30 tot 23:00. Het event is gratis toegankelijk.

Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde staat internationaal bekend om zijn sociale ontwerpen. Met het team van designers en engineers van Studio Roosegaarde werkt hij aan ontwerpen die de relatie tussen mens, technologie en ruimte verbeteren. Interactie, innovatie en schoonheid staan centraal in wat hij omschrijft als ‘techno-poëzie’.