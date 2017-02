(tekst: ingezonden)

Kunstreis naar Picasso en Museum Voorlinden

vrijdag 3 maart 2017

De nieuwe kunstreis van Museum Belvédère voert naar Scheveningen en Wassenaar.

’s Ochtends staat een bezoek aan Museum Beelden aan Zee op het programma, waar de tentoonstelling ‘Picasso aan Zee’ is te zien, met beeldhouwwerken en keramiek van deze moderne meester. Na een gezellige lunch wordt het gloednieuwe Museum Voorlinden bezocht in Wassenaar. Daar staat een rondleiding gepland door de tentoonstelling ‘Martin Creed – Say Cheese!’, met veertig installaties van deze bijzondere kunstenaar, wiens werk wordt gekenmerkt door humor, zelfspot en maatschappijkritiek. Uiteraard is de vaste collectie in Voorlinden ook zeer de moeite waard! Een toelichting krijgt u onderweg in de bus.

Programma:

08.00 uur ontvangst met koffie in het museum

08.15 uur vertrek richting Den Haag

11.00 uur aankomst in Beelden aan Zee

12.30 uur vertrek

13.00 – 13.45 uur lunch

14.00 uur aankomst in Museum Voorlinden

ca. 16.00 uur vertrek richting Heerenveen

ca. 18.00 – 18.30 uur terug bij het museum

De tijden zijn onder voorbehoud. Soms valt het mee, soms valt het tegen. Wij zullen rekening moeten houden met de files op onze wegen! In Museum Voorlinden is de museumkaart niet geldig, in Museum Beelden aan Zee wel. Kosten € 75,- per persoon, all-in.

Toekenning van de beschikbare plaatsen gebeurt op volgorde van aanmelding. Vol is vol. Graag hier opgeven of bij: Museum Belvédère, 0513-644990 of via info@museumbelvedere.nl o.v.v. naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer. Indien u twee personen aanmeldt via de website, dan ook twee aanmeldformulieren invullen.