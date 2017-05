(tekst: college b en w)

Stichting Leeuwarden – Fryslân 2018 is er in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân in geslaagd om het internationale zomercongres van de International Society for the Performing Arts (ISPA) in juni 2018 naar Friesland te halen. De ISPA is een wereldwijd netwerk van meer dan 450 leiders uit de podiumkunsten, afkomstig uit meer dan 185 steden. Het gaat dan om o.a. faciliteiten, podiumkunst organisaties, artiesten managers, fondsen, adviseurs en andere professionals die werkzaam zijn in de podium kunsten. In mei van dit jaar wordt in Montreal het honderdste ISPA congres georganiseerd. Tijdens deze editie wordt Leeuwarden officieel gepresenteerd als organiserende stad in 2018. Het is bij ISPA gebruikelijk dat een bestuurder van een volgende organiserende stad deze rol vervult. Wethouder Feitsma zal de gemeente Leeuwarden vertegenwoordigen op het congres.