Kulturele Hoofdstad moet ING onder druk zetten

(Ingezonden)

De bank ING is hoofdsponsor van de KH 2018. ING is ook een belangrijk financier van de omstreden olie-pijpleidingen in Amerika waar indianen en milieuorganisaties zich heftig tegen verzetten. Obama zette er een streep door. Trump zette een streep door de streep van Obama.

ABN-AMRO kondigde aan de financiering voor dit project te beëindigen. ING doet zorgelijk maar gaat door.

Dit werpt een smet op de KH waarvan ING een belangrijke sponsor is. Onderdeel van de KH zijn milieugerichte projecten, zoals de Kening fan de Greide en een project waar mevrouw Minnesma van Urgenda voor is ingehuurd. Urgenda slaagde er in de Nederlandse staat veroordeeld te krijgen omdat de staat zijn eigen milieu-doelstellingen niet haalt. Een succes.

Alhoewel weinig bekend is wat mevrouw Minnesma van Urgenda eigenlijk doet binnen de KH zou het toch mooi zijn als zij de organisatie van de KH en de gemeente Leeuwarden op hun verantwoordelijkheid wees. Het moet mogelijk zijn ING als sponsor – net als de KH zelf uiteraard geïnteresseerd in een onbevlekt blazoen – er toe te brengen het Amerikaanse project te beëindigen. Leeuwarden en de KH zouden hier internationaal mee aan de weg kunnen timmeren en daar gaat het allemaal om. O ja, ook nog wel een beetje om het milieu zelf en de indianen.

Minnesma weet hoe je dit soort zaken aanpakt. Hoge verwachtingen zijn daarom gewettigd. Het minste is wel een uitwisseling tussen Friesland en de indianen. Als dat te veel gaat kosten dan moet er maar op de fonteinen worden bezuinigd.

Het is verkiezingstijd. Nu toeslaan. Met een snelle actie moet mevrouw Minnesma hiervoor de politieke partijen zeker achter zich kunnen krijgen. Burgemeester Crone heeft in Den Haag ook geweldige contacten (hij heeft zelfs het telefoonnummer van voormalig vicepresident en milieuactivist Al Gore). Met zijn allen – de verbinding – is dit te realiseren. Voor Friesland en voor Amerika.

De ING zal eieren voor het geld kiezen.

W.g.

A. de Boer