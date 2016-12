Geen centje pijn, toch extraatje voor Omrop Fryslân

Omrop Fryslân heeft voorlopig geen zorgen. De provincie Fryslân draagt vanaf 2017 jaarlijks €655.800 bij aan de Friestalige programmering. Als extraatje, want de bezuiniging van €1,3 miljoen was in 2016 al zonder te veel pijn verwerkt.

Door Bert de Jong

Omrop Fryslân is als andere regionale omroepen, maar een beetje apart. Dit komt door de Friese taal. Om die reden geeft Fryslân als enige provincie extra geld aan de eigen regionale omroep. ,,Ik bin bliid dat it regele is’’, zegt cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes.

