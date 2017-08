‘En breng alles eventueel verder op smaak met peper en zout.’ Wij receptenschrijvers gaan soms wat nonchalant met onze lezers om. Ik kan me voorstellen dat jullie na zo’n zinnetje blijven zitten met de vraag: welk zout moet ik dan gebruiken? Stamp ik in de vijzel een brokje miljoenen jaar oud Himalayazout fijn of is het beter om Keltisch zeezout te gebruiken. Wordt het gerecht naar een hoger niveau getild door zwart lava zout uit Hawaï te gebruiken of is het Perzisch Blauw zout uit Iran juist beter. En wordt niet alles lekkerder met Fleur de Sel, het handmatig gewonnen zeezout uit Frankrijk. Voortaan zal ik proberen wat preciezer te zijn. Voor onderstaand recept kunnen jullie overigens bij gebrek aan Keltisch zeezout ook gewoon keukenzout uit een strooibus gebruiken.

Benodigdheden:

3 eetlepels zonnebloemolie

4 grote aardappelen

3 tenen knoflook, in plakjes gesneden

Keltisch zeezout

2 eetlepels rode wijnazijn

1 vleestomaat

4 eetlepels basilicum

2 eetlepels koriander

Bereidingswijze:

Schil de aardappelen en snijd ze in kleine blokjes. Bak ze 5 minuten in de zonnebloemolie. Voeg de knoflookplakjes en Keltisch zeezout toe. Bak de aardappelblokjes nog 5 minuten. Snijd de vleestomaat in blokjes. Roer de tomatenblokjes en de rode wijnazijn door de aardappelen. Bak alles terwijl je regelmatig roert tot de aardappelblokjes gaar zijn en de tomatenblokjes uit elkaar vallen. Snijd de groene kruiden klein en roer se tot slot door de aardappelblokjes.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma