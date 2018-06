(tekst: Villamedia)

De wekelijkse huis-aan-huis krant Almere Deze Week (ADW) heeft per brief bij burgemeester Franc Weerwind geklaagd over grensoverschrijdend gedrag van PvdA-wethouder Tjeerd Herrema. Die belde maandagavond een verslaggever met wat de krant “een eenzijdig en zeer persoonlijk telefoontje” noemt. Dat volgt op eerdere persoonlijk getinte berichten die de wethouder had gestuurd. Herrema was in de jaren negentig raadslid voor de PvdA in Leeuwarden.

Lees hier verder