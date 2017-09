Fysiek wordt de bezoeker richting Leeuwarden niks in de weg gelegd. Wat ze hier volgend jaar en daarna te zoeken hebben is nog niet helemaal duidelijk. Onlangs lokale ophef over het aantal verwachte bezoekers in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Iedereen had al langer kunnen weten dat de organisatie zich richt op een publiek dat (hopelijk) meerdere bezoeken komt afleggen. Het aantal bezoeken is het uitgangspunt en niet zozeer het aantal bezoekers.

De lokale liberalen vroegen met hun schriftelijke vragen aan het College van B&W weer eens naar de bekende weg. Het lijkt heel aardig die strategie om bezoekers te verleiden meerdere malen deze kant op te komen, het is mij absoluut niet helder wat er in deze contreien na 2018 te beleven valt. Bezoekers voor het evenement rond de reuzen van het Franse straattheatergezelschap Royal de Luxe zullen ongetwijfeld alleen voor dat spektakel komen, die zie je een volgend jaar niet weer. De Tall Ships Race in Harlingen zal vermoedelijk ook zo’n eenmalige publiekstrekker zijn, wanneer ruim een miljoen bezoekers goed moeten zijn voor een veelvoud aan bezoeken dan rijst de vraag: welk deel van dat miljoen mogen we na 2018 opnieuw verwelkomen?

Recentelijk werd bekend dat in de drie jaren voorafgaand aan dit jaar het aantal overnachtingen in Friesland met honderdduizend is gedaald. In bijna alle andere delen van het land neemt het aantal overnachtingen vanwege toegenomen toerisme toe. Om welke reden het toerisme in deze provincie afneemt is niet helemaal duidelijk, een enkeling meende het fenomeen te moeten verklaren met de toegenomen populariteit van stedentrips. Opmerkelijk dat ze daar in eveneens overwegend agrarische provincies als Groningen, Drenthe en Zeeland geen last van hebben. Kennelijk is er in de Friese toeristische sector structureel meer aan de hand. Sommigen zien in de uitverkiezing van Leeuwarden tot European Capital of Culture 2018 een geschikt middel om de opgaande lijn weer te pakken te krijgen. Een incidentele oplossing voor een structureel probleem?

We kunnen natuurlijk ook het heft in eigen handen nemen. Op de webpagina’s van de elfde faculteit van de Rijksuniversiteit van Groningen die volgend jaar in Leeuwarden van start gaat http://www.rug.nl/cf/ kunnen we lezen dat er eerder dit jaar iemand is gepromoveerd op het onbenutte potentieel van de inwoners van Friesland als toerist in eigen provincie. Kortom, we gaan gewoon komend jaar bij elkaar op bezoek. Voor het meten van de economische effecten stel ik de volgende eenvoudige procedure voor. Het gegoochel met cijfertjes door bobo’s vertrouw ik niet meer. Een min of meer neutrale organisatie als het Fries sociaal planbureau opent een elektronische postbus. De meeste mensen zijn in het bezit van een smartphone, als iedereen nu van elk gekocht toegangskaartje en elke betaalde consumptie een fotootje maakt zodanig dat het bedrag goed leesbaar is dan kunnen de rekenmeesters voor dat deel van de bestedingen een goed betrouwbaar beeld krijgen. Mailen naar het betreffende adres en als onderwerp de plaats van verzending gebruiken. Nu maar hopen dat er volgend jaar veel elektronische berichtjes worden verstuurd met als onderwerp: Groeten uit Leeuwarden!