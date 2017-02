(tekst: Fries Museum)

het ei en de tijd in het fries museum

Het ei als metafoor voor het verleden, heden en toekomst. Dat is hoe kunstenaar Koos van der Sloot eieren ziet. Al sinds zijn jeugd had hij een fascinatie voor eieren en uiteindelijk zijn ze het materiaal van zijn kunst geworden. In het Open Atelier toont het Fries Museum in Leeuwarden tot en met 19 februari een klein overzicht van zijn werk. In de laatste week, van 14 tot en met 19 februari, is Koos van der Sloot zelf aan het werk in het Open Atelier. Bezoekers kunnen toekijken en vragen stellen terwijl de kunstwerken ontstaan.

koos van der sloot

“Al in mijn jeugd had ik een fascinatie voor eieren. Zoals menig Fries jongetje legde ik een eierverzameling aan. Later zocht ik niet meer in de weilanden rondom mijn ouderlijk huis maar in de stadsjungle van het land waarin ik me bevond, naar stenen, glazen of houten eieren. Als stedenbouwkundige ontwierp ik rond de eeuwwisseling een stadswijk waar ik eieren op de daken schetste en klokken aan de gevels. Als metaforen van het verleden en de toekomst van de wijk. Hiermee legde ik de kiem van mijn latere eier-assemblages.

Rond 2007 ontstonden de eerste vitrinekastjes waarin de eieren en de klokken steevast figureerden. Het ei als beeld van het heden, verleden en de toekomst. Vanaf 2013/2014 vonden eierrekjes een belangrijke plek in het werk. Als kind had ik al bij ons thuis in de kelderkast waargenomen dat bij het aanknippen van het licht er toch eieren zichtbaar waren op de wand, terwijl er geen eieren meer in het rekje zaten. Dit beeld heb ik geabstraheerd en heeft uiteindelijk geresulteerd in de huidige VIRTUAL EGGS.”

koosvandersloot.nl

open atelier

Op de derde verdieping toont het Fries Museum moderne en hedendaagse kunst. Zo ook in het Open Atelier. Een maand lang toont een kunstenaar daar zijn werk en verplaatst in de laatste week zelfs zijn atelier hiernaartoe. In de werkweek van 14 tot en met 19 februari licht Koos van 14.00 tot 15.00 zijn werk zelf toe. Op 12 februari geeft Louwrien Wijers om 15. 00 uur een inleiding op het werk.

Het Fries Museum wordt mede gefinancierd door de Ir. Abe Bonnema Stichting, de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, EZ/Kompas en de BankGiro Loterij.