(tekst: kunsthistoricus Huub Mous)

Een mooi mens is heengegaan

21 februari 2018

Koos van der Sloot

Vannacht werd bekend dat Koos van der Sloot is overleden. Een mooi mens is heengegaan en laat een leegte achter. Hieronder mijn verhaal op mijn blog van 13 februari vorig jaar.

***

Het licht kwam van opzij gistermiddag in het Fries Museum. Opnieuw was ik daar, ditmaal voor een inleiding van Louwrien Wijers op het werk van Koos van der Sloot. Van hem is een kleine tentoonstelling te zien op de bovenste verdieping. Toen ik binnenkwam zag ik Koos al staan boven aan de trap. Hij herinnerde mij aan zijn eerste tentoonstelling die ik ooit heb geopend. ‘Dat was toch niet je debuut?’ vroeg ik. Jazeker,’ zei Koos, ’dat was mijn debuut, in het najaar van 2009.’

