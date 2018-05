(tekst: CBS)

Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017. De prijsstijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Sinds juni 2013 is er sprake van een stijgende trend. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.