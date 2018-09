(Tekst: Persbericht)

De Koninklijke Luchtmacht komt een groet brengen aan de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Rond 13.55 uur op vrijdagmiddag 7 september maken een aantal F16’s een Flyby over de binnenstad van Dokkum.

De F16’s komen vanaf vliegbasis Leeuwarden en maken de Flyby speciaal voor de Admiraliteitsdagen. Een niet-alledaagse missie voor de luchtmachtbrigade. “Heel bijzonder”, noemt Jan Michiel van der Gang, voorzitter van de Admiraliteitsdagen deze Flyby. “Zoiets gebeurt eigenlijk alleen bij gelegenheden die direct verband hebben met defensie en militaire operaties. Dat ze nu de Admiraliteitsdagen groeten, is een hele eer.”

“Met Dokkum hebben we iets speciaals”

“Met Dokkum hebben we iets speciaals”, onderschrijft een woordvoerder van Defensie. “Onze collega’s van de Koninklijke Marine zijn al jaren vaste gast op de Admiraliteitsdagen, zij horen natuurlijk helemaal thuis op het maritieme festival. Als Koninklijke Luchtmacht vinden we het bijzonder een groet te brengen aan de stad waar we zo vaak overheen vliegen op oefenmissies.”

De F16’s passeren de binnenstad van Dokkum via het Grootdiep, stadhuis en Kleindiep. De toestellen vliegen daarbij lager en minder snel dan gewoonlijk. De normale snelheid onderweg is 420 – 480 knopen, dat is ongeveer 800 – 900 km/h. Ze zullen nu waarschijnlijk 300 knopen / 550 km/h vliegen. De normale vlieghoogte boven Nederland is 1000 – 1500 voet, dat is ongeveer 300 – 450 meter. Boven een stad is dat normaal 2000 voet / 600 meter. Gepoogd wordt om de Flyby rond de 1000 voet / 300 meter hoogte te laten plaatsvinden. De woordvoerder: “Zo kunnen bezoekers aan de Admiraliteitsdagen de toestellen goed zien en wellicht krijgen we een groet terug!”