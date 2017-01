(tekst: Koninklijke Horeca Nederland)

KHN: Subsidies De Neushoorn zorgen voor oneerlijke concurrentie

Op 22 december heeft KHN Leeuwarden de gemeente Leeuwarden gedaagd voor de bestuursrechter in Groningen. KHN Leeuwarden is van mening dat de gemeente onterecht een Drank- en Horecawetvergunning heeft verstrekt aan De Neushoorn BV en dat deze misbruikt wordt door de Stichting Harmoniekwartier, die enig aandeelhouder van de Neushoorn BV is.

Daardoor is er nu een oneerlijk speelveld ontstaan. KHN-bestuurder Derk Jan Lange vindt dat deze situatie niet langer mag bestaan: “Een euro wordt maar een keer uitgegeven. Gasten die tot vijf uur ’s morgens in de (gesubsidieerde) Neushoorn zitten, gaan niet meer naar de horeca. Er wordt gewoon met belastinggeld discotheekje gespeeld.” In februari 2017 wordt een schriftelijke uitspraak verwacht.

KHN Leeuwarden heeft in september de gemeente ook al gevraagd om deze situatie te stoppen, zodat er in Leeuwarden weer een eerlijk speelveld is voor alle organisaties die commerciële horeca-activiteiten ontplooien. In een brief aan de Raadsleden en College van Burgemeesters en Wethouders is duidelijk gemaakt waaruit de oneerlijkheid ontstaat. De brief kunt u hier lezen.

Bezwaren KHN

De gemeente heeft een vergunning gegeven aan De Neushoorn BV die een verkoopoppervlakte huurt van de Stichting Harmoniekwartier van slechts 60m2, terwijl alcohol in het hele poppodium wordt verstrekt. De alcohol wordt verstrekt door vrijwilligers terwijl een BV volgens de wet niet mag werken met vrijwilligers. Het stoort de ondernemers ook dat de openingstijd op 5:00 uur is gesteld, terwijl de andere instellingen waar de horeca ondersteunend is aan maatschappelijke en culturele doeleinden om 1:00uur sluiten, zoals vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Zo kunnen bezoekers daarna nog naar een gezellige horecagelegenheid.

Tot slot heeft KHN ook bezwaar tegen het feit dat de gemeente aan De Neushoorn een jaarlijkse subsidie verstrekt van rond de €560.000 voor activiteiten die ook in commerciële horecabedrijven worden georganiseerd. Dit bezwaar is niet meegenomen in de rechtelijke procedure.

Het oneerlijke speelveld mag niet langer bestaan in Leeuwarden en daarom is KHN naar de bestuursrechter gestapt.