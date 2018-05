Komt Owen Bonnici nog?

Heeft burgemeester Crone zijn Maltese dossier op orde?

(Van onze correspondent)

De commotie rond de uitspraken van de voorzitter van Culturele Hoofdstad Valletta 2018 – Jason Micallef – lijkt alweer weggegleden. Zijn abjecte uitingen over de in oktober 2017 vermoorde Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia veroorzaakten opschudding, maar Micallef zit nog steeds op zijn plaats. Verdedigd door de Maltese zittende regering (Labour-partij). De Friese zusterorganisatie – LF 2018 – verbrak de officiële betrekkingen. Eerst bang om de vingers ergens (vooral de politiek) aan te branden, maar directeur Van Bekkum revancheerde zich zo goed en zo kwaad als het nog ging.

De overheden – provincie en gemeente – kwamen niet tot duidelijke acties. Het laatste bericht was de mededeling van gedeputeerde mevrouw Poepjes, die had gebeld met Malta in opdracht van wethouder Feitsma. Kan Feitsma eigenlijk zelf niet bellen, vroeg iemand heel onschuldig. Hoe dan ook: Poepjes kwam met de aankondiging van een bezoek aan Friesland door de Maltese minister van Cultuur, Owen Bonnici. Bonnici zou hier, naar eigen zeggen, “misverstanden uit de weg ruimen”. Achter de schermen hoorde je dat er sprake zou zijn van een ‘public event’. Erg public is het nog niet geworden.

In de tweede helft van april informeerde Liwwadders wat de gemeente Leeuwarden voornemens was te doen. Dat bleef mistig.

Op 25 april kregen we te horen: “Wethouder Feitsma heeft het punt mondeling ingebracht in het college, tijdens de rondvraag. Het college heeft verkend of en hoe de gemeente zou moeten reageren. Een conclusie is niet getrokken, omdat niet alle feiten rondom deze kwestie en de betrokkenheid van Valletta 2018 bij de gemeente bekend waren.”

De passiviteit van Leeuwarden is verbazend. Van burgemeester Crone, die toch de ‘public affairs’ rond Valletta 2018 in portefeuille heeft, moeten we de eerste uitlating over deze zaak nog vernemen.

Misschien kan de heer Crone zich buigen over recente publicaties van The Shift News . The Shift News heeft onderzoek gedaan naar de activiteiten van diverse Facebook-groepen op Malta. Volgens Shift News zaaien deze groepen haat en lokken uit tot geweld tegen degenen die kritisch staan tegenover de zittende Labour-regering. Het onderzoek, in de laatste zes maanden uitgevoerd, kwam onder meer gecoördineerde aanvallen op het spoor tegen anti-corruptie-activisten en de familie van Daphne Caruana Galizia. Het gaat bij deze Facebook-groepen om “restricted and secret membership-groups”.

Shift News signaleert, dat naast de minister-president Muscat zelf (ook leider van de Maltese Labour-partij), minimaal acht leden van zijn staf deelnemen in deze Facebook-groepen. Tot deze staf behoren: Keith Schembri (chef van de staf), Konrad Mizzi (minister toerisme), Chris Cardona (minister economie), Glenn Bedingfield (parlementslid en adviseur van de minister-president), Neville Gafa (adviseur), Tony Zarb (adviseur), Rosianne Catajar (parlementslid en coördinator voorlichting van het bureau van de minister-president) en Robert Musumeci (adviseur).

De Maltese president Marie-Louise Coleiro Preca, die in april 2017 nog vroeg om een wet tegen ‘çyber-bullying’ is volgens Shift News ook lid van de groepen.

Shift News spreekt van een ‘online hate machine’, ten dienste van de minister-president Joseph Muscat.

Er zouden ook stafleden van het ministerie van Justitie, dat verantwoordelijk is voor de bescherming van de vrijheid van meningsuiting betrokken zijn bij deze activiteiten via Facebook.

Owen Bonnici, minister van Cultuur, is ook minister van Justitie. Mocht hij nog hierheen komen, dan zal hij ook op dit punt ‘misverstanden’ uit de weg moeten ruimen.

We hopen dat burgemeester Crone zijn dossier dan op orde heeft.