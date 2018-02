(tekst: Verenigd Links)

Op je handen zitten..

Al op 3 juli 2017 diende Verenigd Links in de gemeenteraad van Leeuwarden een motie in omdat wij vinden dat Culturele Hoofdstad voor alle inwoners van Leeuwarden een feest moet kunnen zijn. En het daarom niet voldoende is om voor minima slechts enkele wijkgebonden projecten te organiseren. In onze visie is het zo dat ook mensen met een minimum inkomen moeten kunnen deelnemen aan reguliere evenementen.

De gehele gemeenteraad stemde in met het voorstel dat het College opdroeg te onderzoeken hoe er voor de minima een kortingsregeling kan komen waardoor ze financieel in staat zijn deel te nemen aan reguliere evenementen in het kader van LH2018. Deze motie werd unaniem aangenomen maar er is nog helemaal niets zichtbaar terwijl LH2018 al volop aan de gang is. Op 23 januari stelde wethouder Sjoerd Feitsma desgevraagd dat : “hij er nog even achteraan zou gaan, want er lopen trajecten van de diverse programma’s afzonderlijk over toegankelijkheid dus het heeft tijd nodig”.

De mensen met een minimum inkomen hebben dus nog helemaal niets gezien van een kortingspas o.i.d., en dat terwijl de motie er al ligt sinds juli 2017. Wanneer zou het klaar zijn? In 2019 waarschijnlijk.. Volgens mij zitten ze tegenwoordig op hun handen in het College.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links