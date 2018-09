(tekst: persbericht)

GRONINGSE CULTURELE AMBASSADE IN LEEUWARDEN

Wat heeft Groningen te bieden op cultureel gebied? Ontdek het in de tijdelijke, culturele ambassade op het water vlakbij de Blokhuispoort in Leeuwarden!

Onder coördinatie van het CBK tonen de Bierumer School, Academie Minerva, NAIP, NP3, SIGN en het CBK hier hedendaagse kunst over de impact en mogelijkheden van water en waterstof. De Groninger ambassade is opgebouwd met Cubestees – grote houten kubussen van architectenbureau Onix in samenwerking met Rizoem – en is een bijdrage van de gemeente en de provincie Groningen aan LF2018.

Naast exposities is er in dit bijzondere bouwwerk ook een divers activiteitenprogramma te bezoeken en speciaal voor kinderen zijn er in de herfstvakantie workshops. De ambassade is vrij toegankelijk van 15 september t/m 18 november 2018 van woensdag t/m zondag van 13 tot 17 uur.

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS!

Als gast in Leeuwarden willen we natuurlijk een goede indruk achterlaten en dat kan niet zonder de hulp van een grote groep trouwe vrijwilligers. Daarom zijn we op zoek naar mensen die op vrijwillige basis suppoost en activiteitenbegeleider willen zijn. Als suppoost ben je toezichthouder op de kunstwerken die geëxposeerd worden en dien je kennis van de expositie te hebben (wij zorgen uiteraard voor deze kennis).

De activiteitenbegeleiders zijn onderdeel van een crew met een alle-hens- aan-dekmentaliteit. Ze zorgen o.a. voor publieksbegeleiding, controle van kaartjes, en op- en afbouw. Wil je meehelpen en de Groninger Culturele Ambassade tot een succes maken, stuur dan een berichtje met je gegevens naar cultureleambassadegrun@gmail.com.