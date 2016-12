De koffie van Coffee Central, 3jo Campuscafé en Douwe Egberts worden slecht beoordeeld door de koffiecriticus Wineke de Boer van de Volkskrant. Ook de Leeuwarder branderij Dutch Beans wordt op de korrel genomen. ‘Wat zegt “direct van de boer” nou eigenlijk?’ UPDATE: Dutch Beans levert geen koffie aan de drie genoemde zaken, aldus Kor van der Meulen van deze koffiebranderij. Volgens Van der Meulen zal de Volkskrant dit bericht rectificeren.

De Boer dronk bij Coffee Central (bibliotheek) een bitter bakje met niet verse melk. Bij 3jo Campuscafé (bij de NHL) was de koffie vlak, waterig en bitter. Douwe Egberts (Ruiterskwartier) scoorde iets beter, maar ook hier is ruimte voor verbetering. ‘De latte heeft een laffe koffiesmaak, maar is fatsoenlijk.’