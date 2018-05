(Tekst: KNMI)

Code geel: Vanaf halverwege de middag forse onweersbuien met daarbij veel neerslag

In de loop van de middag ontstaan er forse onweersbuien. Hierbij valt veel, plaatselijk zeer veel neerslag, met lokale wateroverlast tot gevolg. Tevens is er bij de buien kans op hagel en windstoten. De buien verdwijnen in de tweede helft van de avond.

Waarschuwingen voor Friesland

Kans op blikseminslag, hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen.