Amsterdam, 25 januari 2017 – In 2014 startte het herstel van de bouw in Nederland, het herstel heeft in 2015 dankzij de verlengde BTW-regeling voor bouw en renovatie van woningen goed doorgezet en kreeg in 2016 de grootste injectie door de aantrekkende huizenmarkt. Dit resulteerde het afgelopen jaar in een groei van maar liefst 1,2 miljoen uitbesteedde klussen en 32% groei ten opzichte van 2014. SAMR doet samen met Werkspot sinds 2014 onderzoek met de Klusmonitor naar de Nederlandse klusmarkt.

Klussentiment ook voor 2017 zeer positief

In lijn met de verbetering van het consumentenvertrouwen en een geëxplodeerde huizenmarkt, groeit ook de wil van Nederland om te investeren in het eigen huis. Zo verwacht de Nederlander het komende halfjaar 4,3 miljoen klussen uit te besteden. Dit is een groot verschil met eind 2014, toen verwachtte Nederlanders in het eerste halfjaar van 2015 3,7 miljoen klussen uit te besteden.

“Het record aantal transacties op de woningmarkt zorgt bij kleine bouwbedrijven die actief zijn in de herstel- en verbouwsector voor een enorme stimulans”, aldus Maurice van Sante, ING senior econoom bouw en vastgoed, “Ook in 2017 zet deze stijgende lijn door. Nieuwe woningbezitters willen hun nieuw aangekochte stulpje graag aan hun woonwensen aanpassen.”

Aandeel online groeit sterker dan de markt

De klusmarkt is sinds 2014 met 32% gestegen, terwijl het aantal geplaatste klussen op Werkspot met 46 procent steeg. Alhoewel het aandeel online uitbesteedde klussen nog relatief laag ligt met 8%, zijn dit de eerste signalen voor de grote shift naar online uitbesteden. Ook in het trackingsonderzoek van SAMR zien we in 2016 voor het eerst, dat de bekendheid van internet als kanaal om aan een vakman te komen hoger is dan “via via” respectievelijk 29% vs 26%. Dit laat zien dat online een steeds grotere rol aanneemt in de Nederlandse klusmarkt.

Over Werkspot

Werkspot is de site die vakman en klus bij elkaar brengt. Het concept achter Werkspot is eenvoudig. Consumenten plaatsen een klus waarop vakmensen reageren. Consumenten kiezen een vakman op basis van offertes en reviews over deze vakmannen. Werkspot is marktleider in Nederland met 280.000 geplaatste klussen per jaar, 7.000 aangesloten vakmensen en ruim 200.000 reviews van consumenten. Werkspot is onderdeel van het aan de NASDAQ genoteerde IAC, een wereldwijd opererend internet concern met merken als Match.com, Ask.com, Tinder en in Nederland Lexa.nl.