(Tekst: persbericht)

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden toont vanaf 2 december een bijzondere schenking. De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij heeft 48 KLM huisjes in bruikleen gegeven aan het museum. De iconische KLM huisjes zijn al sinds hun beginjaren immens populair en door de unieke designs zijn het ware collectors-items. Vanaf 2 december zijn de miniatuurhuisjes te bewonderen in de nieuwe vaste presentatie Van Oost en West.

Vanaf de jaren 50 geeft KLM elke passagier in de World Business Class (voorheen Royal Class) een cadeau, een Delfts blauw miniatuur van een karakteristiek Hollands huisje gevuld met jenever. Elk beeldje is gemaakt naar het evenbeeld van een bestaand Hollands huis. Jaarlijks komt er rond 7 oktober een nieuw miniatuur uit, ter gelegenheid van KLM’s oprichtingsdatum in 1919. Tot de dag van vandaag worden de huisjes uitgedeeld door KLM en inmiddels zijn ze uitgegroeid tot populaire verzamelobjecten.

Van Oost En West

De KLM huisjes zijn vanaf 2 december te zien in de nieuwe presentatie Van Oost en West. Aan de hand van de tentoongestelde voorwerpen wordt het verhaal verteld van keramiek door de jaren heen, van keizerlijk porselein uit China tot iconisch Delfts blauw en art nouveau. De typische Hollandse KLM huisjes staan symbool voor de herkenbaarheid van Hollands keramiek en het geliefde Delfts blauw.

Vernieuwd museum

Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden viert dit jaar zijn 100-jarig jubileum met een grote heropening. Vanaf 2 december 2017 is het vernieuwde Princessehof weer open voor publiek. Met de nieuwe opstelling van de vaste collectie en maar liefst vier exposities met hedendaagse keramiek is het museum klaar voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.