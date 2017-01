De politie in Leeuwarden onderzoekt de toedracht van de gezonken klipper Flierefluiter aan de Junokade. Deze week is een getuigenoproep geplaatst op Facebook.

Volgens scheepvaartdeskundigen is de klipper moedwillig tot zinken gebracht. De afsluiters zijn uit het vlak geschopt, aldus een bron. De Flierefluiter zonk hierna op 12 december. Betrokkenen vinden het vreemd dat de politie bijna een maand na het zinken van de klipper tot de oproep van getuigen overgaat.

De Flierefluiter is een voormalig charterschip, gebouwd in 1910 met thuishaven Harlingen, dat aangemeerd lag aan de Junokade tegenover werf De Greuns. Het schip lag te koop en is inmiddels door de provincie naar de haven van Welgelegen gesleept. De schade aan het onverzekerde schip is groot. Restauratie is niet waarschijnlijk.

De vermoedelijke oorzaak van het zinken van de Flierefluiter roept herinneringen op aan het innovatieve schip de Ecolution van Wubbo Ockels. Ook dit schip werd gesaboteerd na het losdraaien van de afsluiters. De daders zijn nimmer opgespoord.

Woordvoerder Ron Reinds van de politie laat weten dat getuigen zich nog niet hebben gemeld.