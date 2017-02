Tientallen reacties op Facebook na de klacht van zangeres Anneke Douma over de kwaliteit van de regionale zender Omrop Fryslân. Volgens de zangeres is de ziel uit de programma’s. Luisteraars reageren voor het overgrote deel als volgt: De radio is niks mear oan mar ek de televisie sa as it programma hjoed, ik fien it niks mear. (Ate de Boer)

