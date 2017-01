(tekst: PvdA Leeuwarden)

Een bewoner van de mooie Stienserstraat wil zijn woning ombouwen tot garage. De buren zijn tegen, maar de gemeente lijkt toch toestemming te geven. PvdA-raadslid Klaas Zwart wil de ontstane situatie bespreken in de gemeenteraad.

De erker en het balkon van de betreffende woning moeten plaatsmaken voor een kaarsrechte gevel, zo wil de eigenaar. Doodzonde, vinden de bewoners, die ook vragen hebben over de verkeersveiligheid en inmiddels bezwaar hebben gemaakt.

Geen sprake van Functiewijziging

Waarschijnlijk keurt de gemeente de plannen goed, omdat er formeel geen sprake is van een functiewijziging. Het stallen van een auto kan gezien worden als het verhogen van het woongenot, dat onder de bestemming wonen valt. Verderop in de straat is jaren geleden bovendien iets dergelijks gedaan: garagedeuren op de begane grond.

Klaas Zwart wil een en ander nu in de openbaarheid bespreken. ‘Kan een woonbestemming zomaar omgezet worden naar een garage? Geldt dit voor heel Leeuwarden of is dit een uitzondering? Wat zijn de gevolgen van zo’n functieomzetting, bijvoorbeeld verkeerskundig, en zijn we het daar mee eens? Welke de zekerheid biedt een bestemmingsplan? Het college ziet de mogelijke verbouwing niet als een functiewijziging. Daarover kun je echter politiek van mening verschillen.’