Van de Tafel van Acht heeft u waarschijnlijk nog nooit gehoord. De Tafel van Acht is niet de Ronde Tafel van koning Arthur, al zijn er wel overeenkomsten. De Tafel van Acht bestaat uit acht Leeuwarders die jaarlijks mogen beslissen over 400.000 euro. Dit geld staat bekend als het Mienskipsfonds, een initiatief waarmee de voormalige CDA-wethouder Harry van der Molen ook als lintenknipper goede sier mee heeft gemaakt. Plannen voor de Tafel van Acht kunnen worden ingediend, waarna de tafeldames en -heren beslissen waar het geld naartoe gaat. Net zoals bij de Ronde Tafel van koning Arthur staat het motto ‘verbinden’ voorop.

Aan het voormalige Leeuwarder PvdA-raadslid Jelmer Staal heb ik eens gevraagd waarom de Tafel van Acht in beslotenheid vergadert. Waarom niet openbaar zodat belanghebbenden, en zij die gewoon een gratis kopje koffie willen nuttigen, de procesgang van de leden van de tafel kunnen volgen en eventueel becommentariëren. Nooit meer iets over gehoord. De tafelleden vergaderen nog altijd in beslotenheid.

Wie er voor de tafel in aanmerking komen, is een raadsel. Op de agenda van het college van burgemeester en wethouders van afgelopen dinsdag lezen we dat mevrouw Evelyn Polhuijs, sinds september 2016 lid van de tafel, inmiddels is doorgeschoven naar een betaalde baan als wijkmanager bij de gemeente Leeuwarden. Mogelijk dat ze in haar nieuwe functie bepaalde initiatieven kan wijzen op de activiteiten van de tafel. Het is een felicitatie waard. Ruud Leerink wordt voorzitter van het fonds. Leerink die beleidsadviseur bij Amaryllis schijnt te zijn, het is een organisatie die niet direct als een succes valt aan te merken. Het budget van de organisatie is door het nieuwe college gehalveerd.

Nog interessanter is de aanstaande benoeming van Klaas Zwart, tot 1 januari PvdA-raadslid in Leeuwarden. Zwart is als een spin in het web in Leeuwarden en daarbuiten. Waar het gaat om het verbinden van allerlei partijen, daar is Klaas. Alle ins en outs en alle muizengaatjes en olifantspaadjes weet Zwart te bewandelen. Of het nu gaat om zijn managersfunctie bij de provincie, zijn diepgewortelde belangstelling voor het gemeentelijk bestuur en zijn niet te stuiten enthousiasme voor de PvdA: Klaas is als een octopus die met zijn tentakels in allerlei zaken tegelijk zit te roeren. Wie er ook verder aan de Leeuwarder Tafel van Acht zit, Klaas is onze eigen koning Arthur.

Wie de lijsten met toegekende projecten van het Mienskipsfonds bekijkt, ziet dat projecten in Snakkerburen regelmatig in de prijzen vallen. Klaas is actief in Snakkerburen. Klaas woont in Snakkerburen. Daar woont hij samen met zijn vrouw Tia van der Velde, die eigenaar is van subsidiebureau CAZ. CAZ houdt van mensen en van mooie ideeën, zo lezen we op de website van het subsidiebureau. Vandaar dat Tia van der Velde ook opduikt in presentaties met als titel ‘Hoe kom ik aan voldoende geld?’

Misschien dat Tia van der Velde haar expertise in een eerder stadium had kunnen delen met Klaas (want delen is vermenigvuldigen) nu hij de gemeente Leeuwarden heeft achtergelaten met een schuld van om en nabij de 30 miljoen euro? En uit oogpunt van mogelijke belangenverstrengeling zou mijn advies zijn: geen Klaas aan de Tafel van Acht en verder: gooi open die besluitvorming!

Andries Veldman