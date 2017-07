(tekst: Klaas Kasma, kok te Leeuwarden)

Jaren geleden kreeg ik een mevrouw in mijn restaurant die bij binnenkomst aangaf allergisch te zijn voor kraanwater uit Leeuwarden. Kraanwater uit Heerenveen daarentegen kon ze wel verdragen. Ik zag het probleem niet echt want als je in Leeuwarden bent en allergisch voor water dat uit een Leeuwarder kraan stroomt, kun je in een restaurant toch vrij simpel op een ander drankje overstappen, lijkt me. Ik vertel het verhaal nog wel eens als ik een nieuwe fles wijn opentrek. Dat ik dat doe omdat ik ook allergisch ben geworden voor water uit Leeuwarden.

Een paar weken geleden kreeg ik een lijstje van de visboer met allergenen die in vis zitten. We zijn verplicht dit aan jullie te sturen was het onderschrift. Tegelijkertijd stond in de krant dat de Voedsel en Warenautoriteit gaat controleren, waarschuwen en bij herhaling boetes uitdelen als restaurants geen lijst hebben waarop de allergenen staan die in de gerechten op hun menukaart kunnen zitten.

