Als ik alle culinaire decemberglossy’s door heb gebladerd, heb ik meestal wel weer genoeg van uitgebreide recepten, feestelijk gedekte tafels, tuthola’s met schortjes die iets gezelligs doen met gourmetten of fonduen en foto’s van serieus kijkende koks die in het begeleidend artikel adviseren alles vooral op lage temperatuur te garen. In december koop deze glossy’s ook nooit, maar kijk ze licht walgend door in de bladenwinkel. Zelf duw ik met de kerst meestal een kalkoen in de oven. Of eigenlijk twee, ook eentje voor Jan.

Lees hier verder