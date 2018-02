(tekst: Klaas Kasma, De Leeuwarder keuken)

Meneer Kasma, wat heeft u bewogen zo’n bijzondere Fries te worden?

Nou, u noemt het zo, maar zelf vind ik het niet zo bijzonder wat ik gedaan heb, of eigenlijk, ha ha, juist gelaten heb.

Maar u bent nu wel een uniek persoon in Friesland geworden

Ja, dat is misschien wel zo, maar het was beslist niet mijn bedoeling

Vindt u zich zelf nu niet een beetje al te bescheiden?

Nee, dat geloof ik niet, ik heb altijd dingen in mijn eentje gedaan en me nooit iets aangetrokken wat de mensen van me vonden. Vroeger toen ik nog als kok werkte deed ik ook unieke dingen. Ik was bijvoorbeeld de eerste die in Friesland de paneerlaag om een schnitzel weg liet. Maar bescheiden als ik ben heb ik daar nooit mee te koop gelopen. Ook omdat het eigenlijk per ongeluk was omdat ik vergeten was paneermeel te bestellen

Maar dat is lang geleden. Nu, tijdens het jaar van de Culturele Hoofdstad bent u echt een uniek persoon geworden. Zijn er eigenlijk al mensen van de landelijke pers langs geweest?

Nee, niet van de landelijke pers, maar die schrijven, heb ik begrepen sowieso niet over Cultuur met een hoofdletter in Friesland. Maar er heeft wel een stagiaire van omroep LEO gebeld. Maar toen was ik even een rondje om met de hond. Mijn vrouw heeft het aangenomen, maar die dacht dat het één van mijn vriendinnen was en toen de hoorn er opgegooid. Dat werd nog een heel trammelant op het Herenwaltje. Dat kunt u begrijpen.

Geniet u eigenlijk van uw bijzondere status?

Ach dat soort dingen wennen. Bovendien heb ik er niet erg mijn best voor gedaan. Eigenlijk was ik gewoon vergeten een kaartje te bestellen. Net als toen met het paneermeel voor de schnitzels.

Maar nu bent u wel de enige Fries, die niet de voorstelling van De Stormruiter heeft gezien. Houdt u misschien niet zo van paarden?

Nou, een lekker paardenbiefstukje op zijn tijd gaat er wel in. Maar verder heb ik inderdaad niet veel met paarden.

Haha, leuke grap, maar u bent nu tussen alle andere Friezen wel uniek

Ja, als u dat zegt zal het wel zo zijn, misschien is het wel uniek. Ik heb trouwens wel gehoord dat er ergens bij Sexbierum in de buurt ook iemand woont die de Stormruiter niet gezien heeft.

Dat hebben wij ook gehoord en uiteraard gecheckt. Maar dat ging om een man die nog al wat Berenburg had gedronken en daardoor de hele voorstelling heeft geslapen. Hij heeft dus de voorstelling niet gezien, maar wel een kaartje gekocht. Nee, meneer Kasma, u bent echt de enige Fries die de Stormtuiter niet gezien heeft. Gefeliciteerd!

Ja, als u het zo ziet, nou bedankt dan maar.