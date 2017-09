Voor de enkeling die nog steeds kipfilet koopt omdat het zo gemakkelijk is en snel klaar nog even een paar tips. Als je dan toch zo nodig kipfilet wilt eten, koop dan tenminste (bio)filets met huid en een klein botje van de vleugel er aan. Dan blijft het kippenvlees sappiger. Verhit dan een klein beetje zonnebloemolie in een koekenpan en bak de kipfilet eerst op de huidkant. Ga dan niet meteen met een spatel of tang in de weer om met de filet te gaan schuiven, hij bakt wel los, pas dan ga je schuiven.

Als je de kipfilet omgekeerd hebt, om de andere kant te bakken, voeg dan ook een paar lepels bouillon of water toe. Ook dit is om het kippenvlees sappiger te houden. Als het resultaat, ondanks deze tips nog steeds een gortdroge filet is, stop dan de volgende keer in hemelsnaam een hele kip in de oven zoals iedereen doet die lekker kip wil eten.

Benodigdheden:

6 papadums

100 gram broodkruim

zout en peper

2 eetlepels bloem

2 eieren , losgeklopt

4 kleine kipfilets

zonnebloemolie om te bakken

Bereidingswijze:

Verwarm een laagje olie van 3 centimeter in een koekenpan tot 170 graden. Bak hier één voor één de papadums in. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Maak er in een keukenmachine kruimeltjes van. Vermeng deze met het broodkruim. Bestrooi de kipfilets met peper en zout. Haal ze daarna eerst door de bloem, dan door het losgeklopte ei en tot slot door de papadum- en broodkruimels. Bak ze bruin en krokant in dezelfde olie als de papadums. Haal de kip met een schuimspaan uit de olie en gaar ze na in een hete (200 graden) oven. Serveer er roergebakken paksoi en rijst bij.

Klaas Kasma

