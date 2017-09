(tekst op de website van het Historisch Centrum Leeuwarden)

Openingsweekend LF2018

Een unieke belevenis voor Leeuwarden en heel Friesland

Zonder jou kunnen we niet beginnen!

2018. Een jaar lang zijn we culturele hoofdstad van Europa. En die cultuur? Die is van ons allemaal. Dat is namelijk wie wij zijn. Daarom wordt het Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslȃn 2018 een unieke gebeurtenis, gecreëerd door Tryater samen met iedereen die mee wil doen. Spring in de trein, de bus, de auto of op de fiets om er bij te zijn! Zing mee, dans, maak muziek en vertel elkaar de mooiste verhalen. Geef je op en doe mee of kom kijken en luisteren. Beleef het op 26 en 27 januari samen met ons mee. De droom van onze Iepen Mienskip wordt werkelijkheid. Weer of geen weer! Laat het maar lekker koud zijn, dan zijn we op ons best!

Alle kinderen zingen in Friesland

Het begint allemaal op vrijdagmiddag 26 januari wanneer het openingslied van Nynke Laverman en Sytze Pruiksma gezongen gaat worden op alle basisscholen. In samenwerking met SjONG zingen alle kinderen in Friesland om 12.00 uur het lied.

2018 verhalen. Wat is uw verhaal? Mogen wij het horen?

Op vrijdagavond zwaaien van Schiermonnikoog tot Oudemirdum en van Zurich tot Appelscha om precies 19.00 uur overal deuren open. Het wordt De avond van 2018 Verhalen. We ontmoeten elkaar om verhalen te vertellen in musea, kerken en bij inwoners thuis. Het zijn persoonlijke verhalen, verbonden aan voorwerpen uit ieders streek, uit het heden of verleden, die mee de toekomst in moeten. De verteller vertelt waarom. En wie is die verteller? Misschien woont hij hier om de hoek? Of is het de buurvrouw? Iedereen kan meedoen. Later dit jaar wordt duidelijk hoe. Samen laten de verhalen zien hoe verschillend we allemaal zijn, maar toch ook zo met elkaar verbonden. Het zijn de verhalen van een Iepen Mienskip. Ze verbinden verleden, heden en toekomst.

Het gebeurt in Leeuwarden op zaterdagmiddag 27 januari

Wie er in duikt ontdekt dat het in Friesland al gonst van de voorbereidende activiteiten voor 2018. Op zaterdag 27 januari gonst Leeuwarden ook: overal zijn onverwachte optredens en presentaties in de Leeuwarder binnenstad. ‘s Middags in samenwerking met alle kinderen in Leeuwarden en Kunstkade. ‘s Avonds krijgt u een prachtige preview van projecten in 2018. Op zich al een belevenis en dan moet het nog beginnen.

Duizenden mensen zingen, dansen en maken samen muziek bij vier Oldehoves

Want hierna gaan we laten zien en horen hoe wij hier een Iepen Mienskip vorm geven. Hoogtepunt van het Openingsweekend is op 27 januari met koren, fanfares, brassbands en orkesten uit heel Friesland (en noordelijke partners). Zo is een cultureel hoofdstadjaar nog nooit geopend. Met duizenden mensen vormen we één groot orkest met zang en dans en werken we toe naar het LF2018-lied van Nynke Laverman en Sytze Pruiksma. Speciaal voor dit moment bouwen we op vier grote pleinen van Leeuwarden vier ‘Oldehoves’. Aan het eind van de avond klinkt het mooiste vuurwerk want alle klokken in Friesland luiden. Waar je ook bent, je hoort het: De Opening van LF2018 is een feit.

In een Iepen Mienskip luistert men naar elkaar

Leeuwarden-Fryslân 2018 en Tryater hebben aan veel Friezen gevraagd wat ‘Iepen Mienskip’ voor hen betekent. We kregen vaak hetzelfde antwoord: Een Mienskip is pas Iepen wanneer het mensen lukt om echt naar elkaar te luisteren. Daarom zingen we samen, dansen we samen, maken we samen muziek, luisteren we naar elkaar en naar elkaars verhalen. Dat doen we al sinds mensenheugenis, en dat we blijven doen.

Cultuur, diversiteit en verbondenheid

Voor Leeuwarden-Fryslân 2018 en Tryater is de manier waarop dit Openingsweekend vorm krijgt, dé manier om te laten zien waar een cultureel jaar over gaat. Over jou. Over mij. Over ons. Over iedereen. Over dat we verschillend zijn, maar toch ook met elkaar verbonden. Dat cultuur gaat over wie we zijn. Wat we doen, wat we belangrijk vinden en wat niet. Wat we eten, drinken, wat onze gewoontes zijn. Hoe we zingen, dansen, muziek maken. Wat we onze kinderen mee willen geven. Wat we willen bewaren en waarom. We zijn verschillend, maar cultuur is wie we zijn en dat maakt ons verbonden. Met iedereen. Daarom nodigen we ook iedereen uit om mee te doen. Dat betekent dat we elkaar opzoeken, luisteren en iedereen die dat wil, doet mee. Met elkaar valt er iets bijzonders te vieren: we zijn een jaar lang de culturele hoofdstad van Europa. Hoe bijzonder is dat? Daarvoor hebben we elkaar nodig, het hele jaar. En ook daarna. Want die cultuur? Die blijft.

Zonder jou kunnen we niet beginnen!