Met het “Jaarbericht 2017” presenteert Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (Regiecentrum) de terugblik op 2017. De belangrijkste achtergronden, resultaten en ontwikkelingen zijn terug te vinden in het online jaarbericht op www.regiecentrumbv.nl/2017.

2017 stond voor Regiecentrum in het teken van verder bouwen. Nieuw is het Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid. Hierin zijn alle kennis en opleidings-activiteiten gebundeld voor onder meer: trainingen, deskundigheidsbevordering, detacheringen en gezinsdiagnostiek. Het Expertisecentrum heeft zich volop ingezet om eigen medewerkers, wijk- en gebiedsteams en zorgaanbieders te trainen en te ondersteunen.

Eén van de uitdagingen is om zorg in te zetten, die aansluit bij de steeds complexer wordende hulpvraag. Dit wordt steeds lastiger. Zeker omdat de problematiek waarmee kinderen en gezinnen te maken krijgen, heftiger en complexer wordt. Opvallend is dat kinderen vaker in de knel komen door zwaardere en langdurige echtscheidings-problematiek en/of door huiselijk geweld.

Om kinderen en gezinnen een veilige ontwikkeling en toekomst te bieden, is samenwerking tussen zorgaanbieders, verwijzers en gezinnen essentieel. In Friesland werkt Regiecentrum ruim 5 jaar samen aan de Multidisciplinaire Aanpak ++. Deze aanpak helpt om snel, daadkrachtig en duurzaam te handelen. Door goede resultaten rondom de aanpak van kindermishandeling wordt de Multidisciplinaire Aanpak ook ingezet bij ernstig huiselijk geweld.

Problematiek die zwaarder wordt, meer agressie richting medewerkers, zorgaanbod dat versnippert: er komt veel op de medewerkers van Regiecentrum af. De werkdruk is hoog en dit vraagt veel van de veerkracht. Desondanks kregen vele kinderen en gezinnen dankzij de inzet van medewerkers van Regiecentrum zicht op een veilige(r) omgeving én meer toekomstperspectief. Regiecentrum is daar erg trots op! Daarom maakt Regiecentrum zich de komende jaren onverminderd sterk voor haar droom: het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Marianne Sinot, algemeen directeur / bestuurder

Jeanette Nijland, directeur / bestuurder

