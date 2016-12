De afgelopen weken heeft u van dichtbij de heipalen de grond in zien, horen en voelen gaan. Ongetwijfeld heeft dit voor overlast gezorgd en heeft u dit als vervelend ervaren. Graag willen we u bedanken voor uw begrip tijdens de werkzaamheden en hopen we het jaar samen met u goed af te sluiten.

We nodigen u daarom uit om met de kinderen uit de buurt de kerstboom in het midden van het plein te ontsteken. In de koek-en-zopietent voor de Phoenixflat, gerund door tankstationshop Brasto, kunnen we napraten. Er is chocolademelk met kerstkransjes.

De bouwplaats is extra verlicht. De aannemer geeft u graag een sfeervolle rondleiding rondom het plein om u te vertellen over de werkzaamheden die de komende tijd op stapel staan. Er is ook een rondleiding voor kinderen. Voor u en de kinderen ligt een verrassing klaar.

Lees hier de gehele nieuwsbrief en uitnodiging