SNEEK – Van 13 februari tot en met 10 maart 2018 exposeert Jentsje Popma bij Bax Kunst. Hiermee bijt de kunstenaars de spits af van de expositiecarrousel met 21 kunstenaars bij Galerie Bax Kunst. Alle exposanten komen in het kader van PROJECT11 exposeren.

Jentsje Popma is geboren te Zwolle in 1921, studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunst en Technische Wetenschappen te Rotterdam en aan de Rijksacademie te Amsterdam. Hij heeft lesgegeven aan de kunst Academie in Groningen in boetseren en schilderen.

Jentsje Popma is werkzaam geweest op het terrein van de monumentale kunsten en vervaardigde in opdracht veel kunstwerken met glas in verschillende technieken, maar ook portretten en beelden in brons. Juist het maken van beelden is niet bij het grote publiek bekend. Er zijn meerdere keramische beelden van zijn hand te zien tijdens deze expositie.

Landschappen

In 1987 besloot de kunstenaar om zich als schilder – en plein air – geheel aan het landschap te wijden. Over dit schilderen van landschappen zegt hij zelf: “Als je uit het buitenland terug komt met indrukken van grote bergachtige landschappen, dan word je toch steeds weer aangenaam getroffen door de schilderachtige sfeer van het eigen land. Deze unieke sfeer herken je ook onmiddellijk op de schilderijen van Nederlandse schilders die je in buitenlandse musea ziet. Niettemin zijn er binnen het gebied van het Nederlandse landschap verschillen aan te wijzen. Je herkent er het Limburgse heuvellandschap en het specifieke Hollandse polderlandschap, maar ook het intieme Drentse, het robuuste Groningse en het weidse Friese landschap. Dat landschap is mooi, maar het wordt spijtig genoeg steeds duidelijker dat hiervan, door de verslechtering van het milieu en de in hoog tempo toenemende verstedelijking, weinig overblijft. Nederland kent van oudsher de traditie van het schilderen van landschappen en deze landschappen worden wereldwijd bewonderd. Voor een goede verbeelding van het landschap heb je de kleur en het perspectief nodig zoals die door het oog worden waargenomen en gevoelsmatig wordt beleefd. Daarom is het wenselijk dat de traditie wordt aangehouden en gestimuleerd zodat ook het hedendaagse landschap sfeervol in beeld wordt gebracht.”

Jentsje Popma wordt gedreven door een onstilbaar verlangen de sfeer en de kleuren, lijnen, vormen en structuren van het Friese landschap op linnen vast te leggen. De schilder maakt zich namelijk in toenemende mate zorgen over de ‘vereconomisering van het landschap’. Popma ziet de natuur met lede ogen verarmen, en het landschap achteruit gaan. Hij verafschuwt de manier waarop tegenwoordig naar ‘ruimte’ wordt gekeken. Uitgestrekte akkers, grazige weiden en hoogoverkoepelde vergezichten zijn voor de kunstenaar erfgoed om zuinig op te zijn. Het weidse Friese landschap wordt echter meer en meer gezien als ruimte die nader ingevuld kan worden.

In 2015 doneerde hij zijn atelier in Leeuwarden en al zijn kunstwerken aan Stifting Nijkleaster, die streeft naar een protestants klooster in Jorwert of omgeving.

Programma / waar te vinden

Alle exposities vinden plaats in de Galerie aan de Singel 82 in Sneek. Het volledige programma en meer informatie staan vermeld op de speciaal voor het project gecreëerde website www.project11.frl . De finissage van deze expositie is op 10 maart 2018 om 16.00 uur. Dit is tevens de laatste expositiedag.

Geïnteresseerden in het project kunnen zich voor vragen of andere informatie ook te allen tijde melden bij Galerie Bax Kunst, Singel 82 in Sneek.