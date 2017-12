Tekst: Kees van Anken)

Buiten is het dan eindelijk toch een beetje wit geworden. Ondanks de aangekondigde alarmfase, waarbij je stiekem hoopt dat de wegen onbegaanbaar zullen worden en we weer eens ouderwets ingesneeuwd zullen raken, bleef het maar miezeren. Het journaal laat mooie plaatjes zien. Code Oranje? Niet bij ons in de achtertuin.

Wat mij betreft schaffen we die hele weer- en windwaarschuwingen zo snel mogelijk af. Het past in het beeld van een gecontroleerde wereld, waar we in feite de controle nooit gehad hebben en ook niet zullen krijgen. Ik laat me liever verrassen in plaats van misleiden. Er zijn wel andere onderwerpen waar wat mij betreft waarschuwingen over mogen worden afgegeven.

Hoe bescherm je je bijvoorbeeld tegen een onbetrouwbare overheid, frauderende ondernemers of een aangekondigde inbraakgolf. Geen toevallige greep maar vette krantenkoppen van de afgelopen weken.

Het meest onthutsende beeld over de staat van de politiek in Nederland zag ik voorbijkomen in de documentaire “Beerput Nederland”. In plaats van een overheid die de burger beschermt tegen uitwassen van het kapitalisme zien we een overheid die alleen maar bezig is met de groei van de economie en het bevorderen van de winsten van bedrijven.

Hoe wil het politiek bedrijf nog enigszins geloofwaardig overkomen als het in het verlengde van de milieumaffia opereert en strafvervolging op ernstige milieudelicten dwarsboomt. Het verklaart hoe dividendbelasting kan worden afgeschaft en het onderwijs niet krijgt wat het nodig heeft. Het maakt ook duidelijk waarom de JSF alsmaar duurder mag worden, Schiphol en Lelystad mogen groeien en Nederland vanuit de ruimte gezien het smerigste stukje Europa is. Alles in de blinde eredienst van onze groei-economie. Dat we de wereld onleefbaar maken leidt niet tot Code Rood. Dat de zeespiegel meer gaat stijgen dan tot nu toe gedacht, niemand die erom maalt. Dat de diversiteit van soorten hard achteruit holt en we straks meer plastic ademen (en eten) dan schone lucht binnenkrijgen, het schijnt niet te boeien. Vandaar dat van Code Oranje ook niemand meer wakker ligt.

Er komt een olympisch (schaats)jaar aan. Dat is voor Nederland altijd weer een feestje. We gaan deze keer naar een ogenschijnlijk minder fout land dan de vorige keer. Er hoeven geen biertjes te worden gedronken met een staatshoofd die achteraf verantwoordelijk blijkt te zijn voor nepotisme, onderdrukking, mond-dood maken van de oppositie, het binnenvallen van buurlanden, het neerhalen van een verkeersvliegtuig of (nog het minst erg) dopingfraude.

Zuid-Korea is al snel een heilstaat in vergelijking met haar Noordelijke broertje. Maar zoals wel vaker blijkt: niets is wat het lijkt. Zuid-Korea is een door grote bedrijven gedomineerd land, waar maar één wet geldt: die van de maximale groei en de maximale winst. Corruptie en willekeur vieren er hoogtij. Dat wij niet de braafste van de klas zijn is inmiddels wel bewezen, wat dat betreft verkeren we onder gelijkgestemden. Maar misschien is het toch niet onverstandig dat mochten de Oranjes zich weer in het feestgedruis gaan mengen ze op voorhand een code meekrijgen: geef niemand een hand, drink geen bier, ga niet de weg op en blijf liever thuis: Code Oranje.

