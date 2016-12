Kees Jansma van restaurant De Grote Wielen in het nieuwste nummer van het Stadsblad Liwwadders – Vanaf vandaag ligt ie in Grou (hotel Oostergoo, restaurant Theehuis, restaurant Amicaal, supermarkten Jumbo en Lidl, snackbar Tamarinde), Wergea (supermarkt Hansma) en Warten)

Ik zou de beest wel uit willen hangen

‘Vroeger had ik de snavel altijd open. Ik was een flapuit. We zijn ook wel een zeurzakland. Aan de andere kant word je ook geacht in de pas te lopen en mag je je kop niet te veel boven het maaiveld uitsteken. Je moet niet altijd doen wat een ander doet. Ik zit hier met mijn restaurant De Grote Wielen ook lekker búten út. Ik kan hier mijn eigen dingen doen. Eigenlijk zou ik de beest wel uit willen hangen.’

‘Ik ben nu wat rustiger geworden. Alhoewel? Je mag toch af en toe wel een beetje kritiek uiten? Op Facebook heb ik gereageerd op de motie die Frits Rijpma van de ChristenUnie heeft ingediend in de Leeuwarder gemeenteraad. Rijpma had kritiek op het beschikbaar stellen van een bedrag van alweer 300.000 euro aan schouwburg De Harmonie. Dat komt bovenop hun jaarlijkse miljoenensubsidie.

Als ik het goed begrijp is dit een gewoonte aan het worden van schouwburg De Harmonie. Handje op houden terwijl ze in de zomer weken lang dicht zijn. Jarenlang werd hun budget met drie ton extra aangevuld. De Harmonie heeft ook nog eens een open-eind-regeling met de gemeente. Is er een tekort dan wordt dit aangevuld. Zo’n regeling zou ik ook wel willen hebben. Waar kun je die krijgen? Ik begrijp dat hierover al jarenlang gesteggel is en dat het college van burgemeester en wethouders hieraan een einde zou willen maken. Maar erg voortvarend is men nog niet aan het werk geweest nu die regeling er nog altijd is.

Dat geldt ook voor het nieuwe cultuurcentrum de Neushoorn, tegenover De Harmonie. Een mooi cultureel duo! Hier is ook een aparte constructie bedacht om de boel exploitabel te houden: geen personeel in dienst! Vrijwilligers! Onze club Horeca Nederland heeft al stevig aan de bel getrokken. Tijdens onze ledenborrels is dit het gesprek van de dag. Je speelt op een ongelijk speelveld waar de regels tijdens het spel worden gewijzigd. Het is een constante ergernis, maar of het wat oplevert weet ik niet. Wat ik wel weet is dat je op zo’n manier met twee maten meet. De Neushoorn werkt met vrijwilligers terwijl de gewone horeca over het algemeen streng wordt gecontroleerd. Gemeentelijke initiatieven worden optimaal gefaciliteerd en dat wringt.’

‘Wij zijn niet hip. Als ik de boel trendy maak, stapt mijn publiek op. Ik hou niet van trendy. Bij trendy weet je één ding zeker: dat het uit raakt. Wij zijn veel liever klassiek en degelijk. Wij verkopen twee soorten sorbets: één met verse vruchten en één met vruchten uit blik. Vroeger had je die ananassen van Delmonte, bestaan die nog? “We wille iis met chocoladesaus”, roepen ze dan. Daar hou ik van. Dan kan ik ook terugschreeuwen. Vinden ze leuk. Alstublieft meneer: Dame Blanche! Dat moeten we hier op de kaart hebben, dat is niet anders en ik zou het ook niet anders willen. Waar kun je nog lever met spek en uien krijgen? Dat kan alleen hier, aan de Grote Wielen. Mensen komen hier voor snoekbaars, kabeljauw, biefstuk en sliptong. We serveren seniorenporties: iets meer dan de helft tegen gereduceerd tarief. Je wordt hier ook niet bediend door dat jonge personeel. Ik heb hier vijftigplussers aan het werk. De jongste hier is zevenentwintig.’

‘Natuurlijk doen wij hier wel aan vernieuwing, maar aan een heel andere vernieuwing: verbetering en onderhoud. Heb net nog voor een paar honderd meter worteldoek gekocht om de kades van de jachthaven te restaureren. Tsja, een investering van acht ruggen waar de klant niets van ziet. Ook de vloer is vernieuwd en er is nieuw meubilair aangeschaft. Nu de bar nog. Misschien kun je de binnenbarbecue tot vernieuwing rekenen? Ja, je moet er maar opkomen: tegennatuurlijk barbecueën. Maar het slaat enorm aan. Mensen vinden het leuk om zelf gerechten op het vuur te leggen. Ze zijn een beetje bezig en je hoeft niet stijf om een tafel te zitten.’