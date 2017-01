(tekst: persbericht)

Rob Oost wordt sponsor van beste vrouwelijke karateka van dit moment

Projectinrichter laat Samantha van Lokven bouwen aan haar toekomst!

Rob Oost Projectinrichting BV gaat met ingang van het komende seizoen de 21 jarige Samantha van Lokven, pupil van Shihan Raymond Snel uit Leeuwarden, sponsoren. Nederlands beste vrouwelijke karateka die een greep wil doen naar de Olympische spelen van 2020 in Tokio. Rob Oost Projectinrichting wordt voor een periode van 2 jaar “leading-sponsor”. En zal vanuit die rol het (mede)initiatief nemen om meerdere bedrijven bij deze sponsoring te gaan betrekken. Met deze inkomsten zal de karatesport een goede zet in de rug krijgen.

Directeur Rob Oost ligt karatesport na aan het hart en is zeer enthousiast over de sponsoring: “Als oud karateka van Sportschool Raymond Snel te Leeuwarden draag ik deze sport nog steeds een warm hart toe. De mentaliteit die bij karate hoort vind ik belangrijk: professionaliteit, discipline en doorzetting. Ergens echt voor willen gaan, als je een doel voor ogen hebt. Dat heb je nodig als je iets wilt bereiken in het leven. Of het nu om sport gaat of om het runnen van een eigen bedrijf. Ik heb veel vertrouwen in Samantha van Lokven. Zij heeft inmiddels vele nationale en internationale toernooien gewonnen en beschikt over een topcoach in de persoon van Raymond Snel. Wij gaan ervoor!”

Met de verbinding aan Samantha van Lokven doet Rob Oost Projectinrichting als sponsor z’n intrede in de karatesport. Het logo en de naam Rob Oost Projectinrichting zal de komende tijd te zien zijn op alle uitingen rondom Samantha.

Ruim 50 jaar toonaangevend in projectstoffering

Rob Oost Projectinrichting is dé specialist op het gebied van projectstoffering voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en bedrijfspanden. Of het nu gaat om vloeren, gordijnen, raamdecoratie of zonwering, Rob Oost staat voor vakkundig advies, perfecte service en topkwaliteit. Voor elk interieur en in elke prijsklasse.