Het Aegon-gebouw in Leeuwarden is voor 12 miljoen euro verkocht aan vastgoedontwikkelaar Leyten. Het Aegon-gebouw aan de Lange Marktstraat kwam leeg te staan door de verhuizing van de 1100 medewerkers van Aegon naar de gebouwen van Achmea aan de overkant van de straat. Ook de parkeergarage aan de westkant van het gebouw hoort bij de transactie. Het Aegon-gebouw is het grootste kantoorgebouw in Friesland. Het vloeroppervlak bedraagt 31.000 vierkante meter.

Het Aegon-gebouw werd in 1990 gebouwd op het voormalige terrein van de Oude Veemarkt tegenover het station. Het parkeerterrein werd door toenmalig burgemeester Te Loo gratis aangeboden aan de verzekeraar die overwoog om alle Leeuwarder activiteiten te bundelen in Groningen. Aegon is voor een deel voortgekomen uit de Friese verzekeraar Algemene Friesche. Door de opstelling van de gemeente Leeuwarden kwamen de Groningers naar Leeuwarden. Het gebouw werd ontworpen voor 2000 medewerkers. Bij de bouw werd rekening gehouden met de bouw van een extra etage. Aanvankelijk was het de bedoeling om het gebouw te verlevendigen door het plaatsen van kiosken in de ronding bij de Sophialaan. Dit plan is nooit van de grond gekomen. Ook ging de openbare tuin na enkele jaren op slot.

Leyten (ook eigenaar van terrein rond het Cambuurstadion) heeft volgens makelaardij Hoekstra, die de transactie begeleidde, de handen vrij om het gebouw in te richten voor studentenhuisvesting en winkels. Mogelijk is er sprake van het vestigen van een versmarkt. Deze markt kwam eerder aan de orde bij het kantoorgebouw van uitgever NDC aan de Sixmastraat.

In december vorig jaar verhuisden de 1100 medewerkers (700 vaste medewerkers; 400 flex) naar de overkant van de straat. Daarmee werd een deel van de Achmeatoren gevuld. Dit gebouw, het hoogste kantoorgebouw in het noorden, is sinds de oplevering in 2001 nooit geheel gevuld geweest. Volgens toenmalig wethouder Peter den Oudsten (PvdA) was de toren noodzakelijk voor uitbreiding van verzekeraar Achmea. Ook nu staan er nog etages leeg. Ook hierbij is het gemeentebestuur royaal geweest: parkeerplaatsen hoefden bij de bouw van het kantoor niet gerealiseerd te worden.