Je moet ook een beetje om je cholesterol denken, zei de huisarts, toen hij hoorde dat ik alleen roomboter op mijn brood smeer. Gebruik bijvoorbeeld halvarine in plaats van boter. Daar let ik al op dokter, ik eet veel dingen met kaneel, dat verlaagt het cholesterol. En halvarine krijg ik niet naar binnen. Veel kaneel is ook slecht voor je, zei de arts. Het is raar, maar om één of andere reden willen medici altijd het laatste woord hebben. Ik waarschuw bijvoorbeeld zwangere vrouwen, dat kaneel niet erg goed voor ze is, ging hij verder. De kans dat ik nog zwanger word is uiterst klein dokter, zei ik. Daarover waren we het beide eens. Ik zou toch maar oppassen met de kaneelkoekjes, zei hij met zijn vinger omhoog.

Benodigdheden:

20 plakjes bladerdeeg

50 gram suiker

2 theelepels kaneel

geklopte room

sinaasappelpartjes

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 220 graden. Leg de plakjes bladerdeeg op een werkvlak. Bestrijk ze licht met een vochtig kwastje. Vermeng de suiker en de kaneel in een kom. Bestrooi de plakjes bladerdeeg met de helft van dit mengsel. Vouw de plakjes bladerdeeg in drieën zodat de uiteinden in het midden samen komen. Bestrijk de bovenkant opnieuw met het vochtige kwastje. Strooi er nogmaals het suikermengsel over. Vouw het bladerdeeg nog een keertje dubbel. Leg het bladerdeeg op een bakplaat. Strooi er eventueel extra suiker over. Bak de koekjes 10 minuten in de oven. Serveer ze warm met de geklopte room en de sinaasappelpartjes.

Klaas Kasma

twitter.com/klaaskasma